„Orlické hory během zimní sezony dlouhodobě trápí problémy s parkováním na Šerlichu. Proto jsem v minulých měsících intenzivně jednal se starosty, policií a dalšími dotčenými orgány, abychom zkusili toto úskalí vyřešit. Jsem velmi rád, že ve spolupráci s obcí Deštné v Orlických horách posilujeme víkendovou dopravu mezi Deštným v Orlických horách, Šerlichem a Orlickým Záhořím. Věřím, že výrazné posílení veřejné linkové dopravy o víkendech v této lokalitě během zimní sezony odlehčí přeplněnému parkovišti na Šerlichu. Návštěvníci hor mohou odstavit své auto i na parkovišti v Orlickém Záhoří či v Deštném v Orlických horách u sjezdovky a dále pokračovat veřejnou linkovou dopravou, čímž mohou také předejít přetížení parkoviště na Šerlichu. Během víkendů až do 5. března 2022 autobusy pojedou z Deštného v Orlických horách na Šerlich téměř jako kyvadlová doprava zhruba po půl hodině až do podvečerních hodin,“ uvedl hejtman Martin Červíček.

Na lince 201 dojde ke opoždění spoje, který z Rokytnice v Orlických horách odjíždí v 10.10. Nově pojede o hodinu později - v 11.10, zajistí tak v Rokytnici v Orlických horách přípoj z Orlického Záhoří, Neratova a Bartošovic v Orlických horách a také ze Žamberka a Kunvaldu. Místo málo využitého spoje s odjezdem z Rokytnice v Orlických horách v 18.45 pak nově pojede tento spoj už v 17.05, tím bude zajištěno chybějící spojení na 18. hodinu do Rychnova nad Kněžnou.

Veřejnou dopravu v Královéhradeckém kraji po podpisu nových smluv od letošního března zajišťují společnosti CDS Náchod, P-transport, BusLine KHK a Konsorcium Transdev Morava, s. r. o. a AUDIS BUS, s. r. o. Smlouvy s nimi přinášejí významné změny pro zajištění pohodlného cestování po regionu. Autobusy v Královéhradeckém kraji ročně najedou téměř 19 milionů kilometrů. Během deseti let Královéhradecký kraj za autobusovou dopravu zaplatí 7,7 miliardy korun.

„Každá změna jízdních řádů vychází z požadavků zejména od obcí, škol či zaměstnavatelů, nicméně mnoho úprav jízdních řádů aplikujeme i díky podnětům od cestujících. S novými jízdními řády také dojde k zahájení plnění nové smlouvy s železničním dopravcem, díky které zásadním způsobem v následujících deseti letech zvýšíme komfort cestování na železnici," uvedl krajský radní pro dopravu Václav Řehoř.

I v jízdních řádech v železniční dopravě dojde k několika změnám. Letos v září Královéhradecký kraj podepsal s Českými drahami smlouvu na deset let, která zásadním způsobem mění kvalitu dopravy na železnici. Například od roku 2024 se na železnici objeví až 70 procent nových vlaků. Samozřejmostí je nízkopodlažnost a doplňkové systémy pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, vybavení akustickými a informačními systémy, wi-fi připojením a zásuvkami. Během deseti let vlaky v našem kraji najedou 58 milionů vlakokilometrů.

Kompletní informace o změnách v jízdních řádech najdete na portálu www.dopravakhk.cz.

Změny v autobusové dopravě v dalších okresech:



Na Náchodsku dojde k zavedení spoje linky 305 s odjezdem během pracovních dnů ve 12:15 z Náchoda přes Nové Město nad Metují do Hradce Králové.



Na lince 351 dochází ke zrušení několika spojů z důvodu jejich nízké vytíženosti. V těchto případech však existuje alternativní spojení v časovém rozmezí 30 minut před rušeným spojem nebo po něm. Na Jaroměřsku se na lince 306 ruší spoj s odjezdem v 15:30 z Hradce Králové přes Jaroměř do Náchoda. V úseku Jaroměř – Náchod lze v obdobném časovém pásmu využít spoj téže linky s odjezdem v 16:05 z Jaroměře. Rovněž dochází ke zrušení spoje s odjezdem v 8:40 z Náchoda do Hradce Králové.



Trutnovska se dotkne například zrušení posledních párů spojů z důvodu jejich dlouhodobé neobsazenosti na trase Hostinné – Mostek. V části jejich trasy existuje alternativní spojení na linkách 413 a 406.



Přijíždějící autobusy linek 101 až 105 do Hradce Králové budou nově zastavovat na zastávce Hradec Králové, hlavní nádraží. Tím dojde ke zlepšení přestupu na vlaky i na spoje městské hromadné dopravy, které nejezdí z blízkého terminálu.



Změny na Jičínsku se týkají zejména večerního spoje linky 503. Ten dosud jezdil z Jičína ve 22:15, nově pojede až ve 22:27, díky čemuž dojde k zajištění přípoje od vlaku z Hradce Králové. Nově tento spoj pojede až do Kopidlna. Mezi Jičínem a Novou Pakou dojde ke zrušení víkendového páru spojů na lince 406. Na této trase je možné využít spoje komerčních linek 169226 a 169227, které jsou integrovány do IDS IREDO.



Změny v železniční dopravě



Spojení v ranní špičce z Jaroměře do Hradce Králové doplní v pracovní dny nový vlak v 6:27, který zastaví ve stanici Smiřice. V opačném směru z Hradce Králové pojede nový vlak v 15:14. Tyto vlaky mají za cíl kapacitně odlehčit vytíženým spěšným vlakům na této trase. O víkendech a svátcích bude cestujícím k dispozici také nový zastávkový vlak s odjezdem ve 20:25 z Hradce Králové do Jaroměře. Vlivem rozsáhlé výluky mezi Pardubicemi a Stéblovou, bude k dispozici náhradní autobusová doprava. Dokončení modernizace tohoto úseku se předpokládá na konci roku 2023.



Spěšné vlaky linky Hradec Králové – Trutnov se nově prodlouží až do stanice Svoboda nad Úpou, která je přestupním uzlem na autobusy do oblasti východních Krkonoš. V úseku Trutnov – Svoboda nad Úpou zůstávají v provozu i osobní vlaky jako přípoje od rychlíků z Prahy linky R10. Spěšný vlak s odjezdem po 21. hodině z Hradce Králové do Trutnova i nadále bude stavět ve Smiřicích a Černožicích. V opačném směru pak vlak s odjezdem v 19:42 z Trutnova, který dosud končil v Červeném Kostelci, pojede v pracovní dny až do Jaroměře, v pátek dokonce až do Hradce Králové.



V úseku Hradec Králové – Jičín – Turnov budou základní vlaky nově odjíždět z krajské metropole čtyři minuty po liché celé hodině a v opačném směru přijíždět do Hradce Králové v 53. minutu před lichou celou hodinou. Dochází tak k významnému posunu časů jejich odjezdů o 60 minut. Tímto krokem bude zajištěna možnost využít přípoje v Ostroměři na spěšné linky Kolín – Trutnov. Zároveň dojde ke zkrácení délky cestování z Hradce Králové do Turnova o přibližně 10 minut.



Se změnou jízdních řádů dojde k zavedení přímých vlaků z Broumovska, Hronova či Náchoda do Hradce Králové. Soupravy pojedou v pracovní dny z Broumova v 5:03, 5:37, o víkendu a svátcích pak v 7:02, 9:02, 11:02, 13:02, 15:02 a 17:02. V opačném směru pak přímé vlaky z Hradce Králové pojedou v 9:04, 11:04, 13:04, 14:31 během pracovních dnů, o víkendu pak v 15:04, 17:04 a 19:04.