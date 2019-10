Téměř čtyřkilometrový „lidský“ had se uplynulou sobotu dopoledne vlnil po Jiráskově cestě od sedla na Šerlichu až k rozcestí pod nejvyšším vrcholkem Orlických hor. Modrá obloha, sluníčko a teplo nalákaly stovky lidí, aby si nenechaly ujít otevření nové rozhledny na Velké Deštné.

Slavnostní otevření nové rozhledny na Velké Deštné v Orlických horách. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Plnění úkolů z pohádky O pašerácích a také bytosti svolané vládkyní Orlických hor princeznou Kačenkou zpestřily sobotní výstup na Velkou Deštnou. Odměnou všem, kteří došli do cíle, tedy na bod 1115 metrů nad mořem, byl výhled do podhůří po obou stranách hranice i mnohem dál. A to jak z povrchu zemského, tak posléze z nové rozhledny, která se otevřela v pravé poledne.