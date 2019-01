Vamberk - Každý návštěvník, který Vamberk znal a zná, po při příjezdu do města registruje zásadní změnu. Zdevastovaná kasárna jsou nenávratně pryč.

Kasárna Vamberk | Foto: Archiv

V roce 2015 se městu Vamberk podařilo zchátralý objekt prodat a to dokonce s jistou podmínkou. Že do roka zmizí zchátralé budovy navždy. Kupující – vamberecká firma Pewag – se pod šestimilónovou kaucí zavázala slib splnit. To se jí také podařilo.

Dnes je prostor kasáren zplanýrován a pomalu se na něj stěhují stavební stroje dodavatele nové stavby. Starosta Vamberka konstatuje, že vše se vyvíjí podle původních předpokladů.

„Pewag koupil kasárna s tím, že na nich postaví halu pro rozšíření své výroby. A kromě toho zajistí i výsadbu zelených prvků a parkovou úpravu plochy." To potvrdila i asistentka projektového manažera Pewagu Ludmila Malá: „Počítáme s tím, že u historického mostu vznikne parková úprava a na nábřeží se vybuduje i stezka pro cyklisty a pěší až k současné budově Pewagu." Do země se podařilo schovat i potrubí, které léta pozemek kasáren „zdobilo."

S další zelenou plochou se počítá i na konci nově budované pěší stezky, ale ta budě již na pozemku města.

O podobě haly samotné se Ludmila Malá vyjádřila, jako o standardní přízemní výrobní halu světle šedé barvy. „Stavební firma už začíná s přípravnými pracemi a 30. června letošního roku by měla být stavba dokončena. Přes prázdniny je plánován dovoz technologií, takže po prázdninách bude zahájen provoz," dodala. Je jasné, že rozšíření výroby v Pewagu způsobí městu stejné potíže, se kterými se v současnosti potýká Rychnov, Solnice i Kvasiny.

„Nedostatek ubytovacích prostor je asi hlavním problémem. Očekáváme i nárůst drobné kriminality a dalších problémů, které s příchodem nových lidí do města nastanou," konstatoval starosta Rudolf Futter.

Zvýšený počet lidí možná přinese problém s nákupy. Chybí totiž dostateční možnosti. Ve Vamberku doposud nestojí žádný market.

Několik let se sice o různých plánech hovoří, ale fakticky projevila v poslední době určitý zájem jen jedna společnost. „Obrátila se na úřad s dotazem, zdali nemáme nic proti napojení výjezdu od obchodu na dopravní komunikaci," řekl starosta. Podle všeho by měl market stát na pozemku proti dnešnímu Městskému klubu Sokolovna.

(ik)