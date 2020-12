Nové nákupní centrum v Dobrušce se otevře v polovině příštího roku

Jeden supermarket na Dobrušku nestačí. Často je přeplněný a není ani kde zaparkovat, stěžují si místní. Dobruška navíc leží při důležité tepně regionu, po níž denně míří za prací do kvasinské automobilky a dalších závodů v okolí tisíce lidí. I část z nich se tu stavuje na nákupy. Včetně motoristů z okolí a těch, kteří směřují do hor. Zatím se o chystaném novém supermarketu jen mluvilo, a to dlouhá léta. Proto zpráva města, že se v sousedství Penny marketu začíná stavět Lidl, řadu nakupujících potěšila.

Vizualizace obchodního centra | Foto: Archiv města

"Konečně, vždyť v Penny jsou davy pořád. Konečně se to trochu rozptýlí," reagovala Barbora Kárníková. "Předloni bylo pozdě. Takže kéž by," uvedl Petr Voborník. Jejich čekání už nebude trvat dlouho. "Stavba nové prodejny by měla být dokončena v polovině příštího roku. Půjde o standardní prodejnu, jejíž prodejní plocha bude dosahovat necelých 1400 metrů čtverečních," odpověděl na dotaz Deníku mluvčí řetězce Lidl Tomáš Myler. Budova moderního supermarketu má být ekologicky šetrná a její součástí bude mimo jiné také pekárna, samozřejmostí pak bude například automat na kávu či wifi připojení zdarma. V interiéru prodejny i na parkovišti bude využito úsporné LED osvětlení. Rychnovsko opět zaznamenalo pokles nakažených, ale PES tu "štěká" na pětku Přečíst článek › Míst pro aut prý bude dost. "Prodejna bude vybavena prostorným parkovištěm s kapacitou 120 parkovacích míst. Část parkovacích míst bude vyčleněna také pro rodiny s dětmi," sdělil Tomáš Mylera a dodal, že supermarket chce nabídnout komfortní nakupování pro zákazníky a také příjemné prostředí pro budoucí zaměstnance, které se bude snažit oslovit férovými podmínkami včetně adekvátní finanční odměny. Sjezd z hlavní silnice na zamýšlené parkoviště budoucí prodejny v Dobrušce byl vybudován už v roce 2012. A od té doby vedl jen do pole. Dřívější pokusy o výstavbu prodejny zkomplikovalo odvolání jednoho z účastníků řízení a stavba byla odložena. Na podporu výstavby supermarketu Lidl v Dobrušce lidé před čtyřmi lety podepisovali i petici. Město obnovilo jednání s Lidlem. Ale záměr se opět pozdržel. Bylo třeba vyřídit směnu pozemků a vynucenou změnu původně sjednaných tras inženýrských sítí pro prodejnu.

