Borohrádek – S rozvojem průmyslové zóny je stále větší zájem o vhodné prostory pro bydlení na Rychnovsku.

V Borohrádku vznikne deset nových parcel pro bydlení, o dalších město uvažuje. | Foto: Archiv obce

Další možnosti

v okreseI další města v okrese vhodné pozemky pro výstavbu rodinných domů. O vhodné parcely je totiž v současné době obrovský zájem.



Nově by si mohli vybírat zájemci lokalitu i ve Vamberku. V letošním roce by měla započnout také výstavba sítí pro stavební pozemky Na Bačince, kterou by město mělo získat perspektivní lokalitu pro individuální bydlení.



O dalším rozvoji uvažují také v Opočně, zde by mohly vzniknout parcely pro výstavbu padesáti rodinných domů.

Některá města se tak pustila do zasíťování vhodných lokalit v okolí a následný prodej parcel pro rodinnou výstavbu.

Ani Borohrádek není výjimkou, zde vznikne hned deset parcel pro výstavbu rodinných domů. Zasíťování lokality Západní louka vyjde na částku přes deset milionů korun.

O bydlení je stále zájem, jak potvrzují místní, a to nejen kvůli rozšíření automobilky. Vedení města chce zajistit, aby docházelo k postupnému rozvoji a lidé z města neodcházeli, ale naopak do Borohrádku noví přicházeli.

„Místní obyvatelé, kteří měli zájem postavit si dům v Borohrádku, jsme již několik let postupně zařazovali do evidence. Dříve tu ale nebyly vhodné parcely, proto jsme si žádosti obyvatel ukládali a teď se jim postupně ozýváme, zda mají ještě zájem ve městě stavět," vysvětluje starosta Borohrádku Martin Moravec.

Dle jeho slov mají ti, co jsou v evidenci zařazeni, přednost. Pozemek v Borohrádku si ale mohou zakoupit i lidé z okolí.

Na zasíťování lokality Západní louka už začali v Borohrádku pracovat. Nyní je na místě těžká technika. Vše by mělo být hotovo v červnu příští ho roku.

Nad vznikajícími parcelami ale vede vysoké napětí, to chce město odstranit. „V původním projektu se počítalo s tím, že na místě vedení zůstane. Nakonec se ale podařilo vyřešit situaci tak, že kabely povedou pod zemí," vysvětluje starosta Borohrádku Martin Moravec.

Přeložka vysokého napětí vyjde na 861 tisíc korun, podle radnice je to ale investice do budoucna. Noví obyvatelé tak nebudou muset bydlet pod dráty vysokého napětí.

Celkově i s přeložkou vyjde zasíťování lokality čítající deset stavebních parcel na částku přesahující deset milionů korun. Parcelu si budou moci zájemci koupit za 600 korun za metr čtverečný.

Do budoucna ještě město plánuje zasíťování lokality naproti Západní louce.