/FOTO, VIDEO/ Centimetry nového sněhu přibývají v Orlických horách a také teploty pod nulou umožnily zdejším střediskům intenzivně zasněžovat. Od úterý 16. ledna deštenské Skicentrum zve opět na večerní lyžování.

Testovací víkend v Říčkách. | Video: Deník/Jana Kotalová

„Lyžujeme od úterý do neděle od 18.00 do 21.00 hodin. Dnes před provozem byly opět všechny sjezdovky upraveny. Otevřené jsou sjezdovky všech obtížností a obě lanovky. Skipassy na denní i večerní lyžování seženete za výhodné ceny na našem e-shopu,“ informovalo Skicentrum Deštné v Orlických horách na svém webu.

VIDEO: Metr sněhu a nadupané Říčky. Lyžaři vyzkoušeli nejnovější modely zdarma

Také ve Ski centru v Říčkách panují supr podmínky, a tak lyžaři mohou testovat všechny tři sjezdovky. Otevřeno je každý den mezi 8. a 16. hodinou. Lyžuje se rovněž na sjezdovce Šerlišský Mlýn, v Bartošovicích v Orlických horách, Olešnici v Orlických horách a kromě denního i na večerní lyžování můžete vyrazit vedle Deštného také do Zdobnice, kde je každý čtvrtek a sobotu od 17.30 do 20.30, a do Sedloňova - tady v pátek a sobotu od 17.00 do 19.00 hodin.

Mohlo by vás také zajímat: podívejte se, jak v Černé Vodě frčely rohačky

Zdroj: Deník/Jana Kotalová