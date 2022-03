Další články z Lípy nad Orlicí najdete ZDE

"Instalace radaru jednoznačně pomohla. Došlo k výraznému zpomalení dopravy a zvýšení bezpečnosti na přechodu ke sportovištím na městském stadionu," zhodnotil mluvčí dobrušské radnice Leoš Dragúň zkušenost po více než ročním provozu zařízení.

Tomu, že se v Lípě nad Orlicí nyní nově objevilo úsekové měření, pomohla studie města Kostelce nad Orlicí.

"V Albrechticích nad Orlicí, v Lípě nad Orlicí a asi na dvou místech Kostelce nad Orlicí probíhalo kontrolní měření, kolik těmito lokalitami projede aut a jaká je přestupkovost. Lípa nad Orlicí z toho vyšla zdaleka nejhůř, protože jsme zároveň tranzitní obcí pro automobilku v Kvasinách. Nějakou chvíli to trvalo, ale nakonec byla vybrána právě Lípa nad Orlicí jako místo, kde by úsekové měření mělo být. Už v minulosti jsme se snažili dělat pro větší bezpečnost, co bylo v našich možnostech. Za vlastní finanční prostředky jsme podél silnice nechali instalovat kontrolní radary. Chápeme, že jde o rovný úsek, někdo se může zamyslet a přehlédne značku obce. Uvědomělejší řidič pak reaguje, když na něj začne blikat radar a přibrzdí. Ale bohužel ne každý," podotýká starostka Lípy nad Orlicí Monika Vrátilová.

Už její předchůdce prý zajistil to, že autobus, který vozí děti, zajíždí do obce ke škole, takže školáci nebezpečnou silnici překonávat nemusí. Ale ostatním lidem, kteří míří na autobus či vlak, nic jiného nezbývá. V roce 2016 obec vybudovala ze svých prostředků autobusové zálivy a osvětlený přechod, Ředitelství silnic a dálnic uhradilo náklady na vybudování bezpečnostního ostrůvku uprostřed.

"Teď věříme, že řidiče zpomalí úsekové měření. Přestupky se posílají do systému do Kostelce, město je vyhodnocuje ve spolupráci s policií," vysvětluje starostka.

Kamery úsekových měřičů jsou umístěny na obou koncích obce, jedna kamera sleduje vždy vjezd do vesnice, druhá výjezd. Zařízení už funguje.

"Tam, kde jsou nakreslené čáry, začínají kamery auto snímat, pokud úsek projede rychleji, než je nastaveno, je přestupek zaevidován a zaslán na Městský úřad v Kostelci nad Orlicí k vyřízení. Zatím probíhá dolaďování softwaru, nicméně přestupky jsou odesílány už od 1. března a archivovány. Výzvy k uhrazení pokuty budou odcházet postupně po vyhodnocení. Promlčecí lhůta je, tuším, jeden rok," říká Monika Vrátilová.

Dobruška už za první rok provozu vybrala na pokutách několik milionů korun. Cena pořízení přitom byla 1,106 milionů korun včetně DPH, servis radaru stojí ročně necelých 143 tisíc korun s DPH a rozhraní pro hybridní poštu, přestupkové řízení a licence pro nové zaměstnance vyjde na téměř 735 tisíc korun včetně DPH.

"Každý mi teď říká, že budeme bohatá obec. Jediným, ale pro nás velkým přínosem bude, že se tady bude jezdit tak, jak má, a to je pro nás nejdůležitější. Všechny vybrané pokuty za přestupky půjdou do kasy města Kostelec nad Orlicí, neboť to úsekové měření zřídilo a bude ho také provozovat. Zařízení bude mít město pronajaté a bude mít spolu s tím zajištěné i služby a servis," dodává starostka.

