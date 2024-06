„Noc kostelů je příležitostí svá srdce otevřít, zpřístupnit, možná dokonce vylít a nechat proměnit. Bez ohledu na to, jak to s vírou máme a zda patříme do nějaké konkrétní tradice. Kostely budou pro každého otevřeny. Co na to naše srdce?“ uvádí k letošnímu tématu Noci kostelů, kterým je právě srdce, farářka Československé církve evangelické Markéta Slámová.

Během Noci kostelů otevřou na Rychnovsku své dveře více než dvě desítky nejen kostelů, ale třeba i zvonice. Připraveny jsou jejich komentované prohlídky, koncerty i jiná vystoupení, tvořivé dílničky, ale třeba i společná modlitba a přípitek mešním vínem.

Lidé budou mít příležitost si prohlédnout i skutečné skvosty mezi církevními památkami, jako kostel sv. Petra a Pavla v Liberku, který je národní kulturní památkou, stejně jako kostel Panny Marie Bolestné na Homoli.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Přečtěte si, v kterém čase a kde všude se kostely na Rychnovsku otevřou a jaké přichystaly programy.