Rychnovsko - Kvůli horkému počasí bez srážek je většina řek na Rychnovsku bez dostatku vody. Hladiny se dlouhodobě pohybují pod obvyklým průměrem.

Nedostatek vody

V rychnovské Kněžně stojí šest centimetrů vody, v Divoké Orlici u Kostelce šestnáct. U Jedlové naměřilo Povodí Labe v Bělé dvanáct centimetrů, v žamberské Rokytence pouhých devět. „V současnosti převládají na Rychnovsku minimální průtoky. Očekáváme, že ohlášená studená fronta s deštěm tento trend zvrátí nebo alespoň zpomalí,“ uvedl ředitel pro správu povodí Václav Jirásek.



Nízké hladiny řek nejsou na Rychnovsku ničím neobvyklým. „Rychnovsko je z hlediska sucha kritická oblast, kde se často potýkáme s napjatou vodní bilancí. Dlouhodobě se tu v letních měsících setkáváme s nedostatkem vody,“ dodal Jirásek.



Povodí Labe stavy řek pouze monitoruje, období sucha jim žádné problémy nepůsobí. „Části řeky, na které dohlížíme – tedy dna a koryta – nijak utrpět nemohou. Větší problémy mohou mít vodní živočichové nebo rostliny,“ konstatoval Jirásek.



Málo kyslíku

Zvláště ryby trpí nedostatkem kyslíku. „Rybařit na řekách se teď téměř nedá. Ryby kvůli nedostatku kyslíku nemají zájem o potravu, teplo jim ztěžuje pohyb,“ popisoval rybář Jiří Petrlák z Dobrušky. Velké vysychání koryt může vést až k úhynům. „Lepší by to bylo, kdyby ales〜poň trochu zapršelo. K rybám by se dostal kyslík,“ dodal Petrlák.



Zvýšenou péči musí kvůli teplému počasí rybám věnovat i majitelé chovných rybníků. „Voda v rybnících stojí, je plná řas a jiných rostlin. Hlavně ráno mají ryby málo kyslíku,“ vysvětlil pracovník Kolowratského rybářství v Opočně Václav Kalenda. Způsobů ochrany ryb je několik. Jedním z nich je například preventivní vápnění, kterým se stabilizuje prostředí.



Dále je možné použít fontány. Ty mechanicky dodávají kyslík tím, že čeří vodu. „Situace ještě není tak zlá, naštěstí alespoň fouká. Vítr čeří hladinu a tím se k rybám dostane alespoň trochu vzduchu,“ dodal Kalenda.

Řeky na Rychnovsku, které povodí Labe eviduje jako suché:

Bělá (Jedlová) – vodní stav 12 cm; průtok 0.04 m3/s-1 Kněžna (Rychnov nad Kněžnou) – vodní stav 6 cm; průtok 0.04 m3/s-1 Divoká Orlice (Kostelec nad Orlicí) – vodní stav 16 cm; průtok 1.35 m3/s-1 Orlice (Týniště nad Orlicí) – vodní stav 49 cm; průtok 3.32 m3/s-1

