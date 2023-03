„Děvčata si to užila, vyzkoušela si některé možnosti obrany, hlavně se dozvěděla, jaké nebezpečí hrozí a jak se vyhnout konfliktu. Nikdy nevíte, na koho narazíte, ale při účinné sebeobraně by měl vyhrát napadený,“ řekl Pavel Špůr.

Ten vede v Dobrušce i tříměsíční kurzy krav maga, kterých se účastní okolo pětadvaceti studentů z širokého okolí Dobrušky – z Nového Města nad Metují, Náchoda či Rychnova nad Kněžnou.

Sám je podle svých slov „postižený“ bojovým uměním už od mládí.

Zdroj: Irena Voříšková

„Hledal jsem nejlepší systém, který dává největší smysl v kompletnosti. A od roku 2011 dělám krav maga. Celý systém krav maga v sobě slučuje dvě na sebe navazující části, a to sebeobranu a boj zblízka v konfliktní situaci. Učil jsem se v Hradci Králové a v roce 2019 jsem si otevřel vlastní třídu. Spolupracujeme s oddíly v Jičíně, Chlumci nad Cidlinou, Litomyšli a ve Vysokém Mýtě,“ doplnil Pavel Špůr.

Kupka učaroval i Seanu Connerymu. Obraz Komplexní se vydražil za 123 milionů

Krav maga - kontaktní boj, boj z blízka, je systém sebeobrany, který představuje oficiální soustavu technik vypracovaných pro sebeobranu a boj zblízka Izraelských obranných sil, izraelské národní policie a dalších izraelských bezpečnostních složek.

Celý bojový systém krav maga totiž pochází z Izraele, což je stát, který od svého založení v roce 1948 musí čelit nějaké agresi, a to zejména různým teroristickým útokům nebo občanským nepokojům. Právě díky těmto zkušenostem lze jednoznačně v systému vyčlenit „co funguje a co ne“.

Ze semináře sebeobrany v Dobrušce.Zdroj: Irena Voříšková

Podle Pavla Špůry je tvůrcem celého systému krav maga Imrich (Imi) Lichtenfeld, původem z Bratislavy. Ve věku třiceti let, v roce 1940, odešel z republiky a po dvou letech se dostal do Izraele, kde už čtyři roky před vznikem izraelského státu začal s trénováním elitních jednotek, předchůdců Izraelských obranných sil (ISO) v oblastech, na něž byl opravdovým expertem - to byl trénink fyzické kondice, plavání, zápas, používání nože a obrana proti útokům nožem. V roce 1948 stal se Lichtenfeld hlavním instruktorem pro zvyšování fyzické kondice a bojové přípravy jednotek ISO. Během následujících dvaceti let rozvinul svou unikátní metodu sebeobrany a boje zblízka – krav maga.

Krav maga je moderní, praktickou, prověřenou soustavou sebeobranných technik. Celý systém je zpracován do tří proudů – pro užití v ozbrojených silách, policejními složkami a v civilní sféře. Díky tomu získalo umění krav maga vysoké uznání ze strany zkušených borců boje zblízka, od expertů bojových umění, vojenských a policejních autorit, a to jak pro vysokou praktickou aplikovatelnost, tak pro jednoduchost a realistický přístup k otázce osobní bezpečnosti. Krav maga se tak prezentuje jako optimální souhrn sebeobranných metod pro muže i ženy, ale i pro lidi starší či méně fyzicky vybavené.

MMA ve Vamberku. Místní sokolovna hostila v sobotu galavečer bojových sportů

Krav Maga nemá barevné pásky jako v některých tradičních bojových uměních. Místo toho se technická úroveň studentů rozlišuje technickými stupni.

Tyto stupně jsou rozděleny do pěti úrovní „Practitioner“ (P1-P5), pěti úrovní „Graduate“ (G1-G5) a pěti úrovní „Expert“ (E1-E5). Každý stupeň a úroveň má své specifické osnovy a požadavky. Kromě toho existují i tři úrovně „Master“.

Technické stupně jsou reprezentovány nášivkou na kalhoty, která indikuje dosažený stupeň cvičence.