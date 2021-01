Informoval také o tom, že o nadcházejícím víkendu bude otevřené výdejní okénko půjčovny, kde si bude možné zapůjčit vybavení na běžky.

I tentokrát v Deštném a okolí budou upraveny běžkařské tratě, a to včetně skuhrovských okruhů. Případně lze vyrazit do bílých stop třeba do Ski arény v Orlickém Záhoří. Tamní osvětlený okruh je v provozu až do 20.45 hodin.