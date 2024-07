/FOTO, VIDEO/ Muzeum krajky, Hotel Krajka, Krajkářská škola, samozřejmě ve Vamberku nechybí ani prodej potřeb pro krajkářky, v místním kostele byste pak v současné době našli dokonce přes 500 andělů s krajkovými křídly. Vamberk je na své přízvisko Město krajky patřičně hrdé. Nebo se vám snad zdá, že té křehké krásy tu je stále málo? Pak se zajeďte do Vamberka podívat a názor změníte. Ulice města získaly novou výzdobu, za níž stojí polská umělkyně NeSpoon pohybující se ve světě street artu. Brzy se možná stane novou zdejší turistickou atrakcí. Podívejte se na naši fotogalerii a video.

Velká tradice si žádá velké formáty a Vamberk získal ten největší. Díky dílu, které ve městě zanechala NeSpoon, ta je ve světě streetartového umění skutečným pojmem. Krajku nepaličkuje, stačí jí barva ve spreji, štětec, někdy šablona, ale i vysokozdvižná plošina. Krajkou takto pokryla celou čelní zeď jednoho z domů ve Vamberku a také blízkou zídku.

Jako inspirace jí posloužila krásná krajka od Marie Sedláčkové Serbouskové z Javornice. „Jako první vytvořila ve 20. letech 20. století moderní designové krajky. Není to příliš starý vzor, ale je to místní vzor, který ctí tradici krajky zde ve Vamberku,“ vysvětlila NeSpoon.

A nebyla by to ona, kdyby svůj umělecký "pozdrav" ještě někde nezanechala. A tak pokud se projdete náměstím a třeba i Tyršovou ulicí, zaručeně spatříte nejkrásnější elektro skříně v celém Česku. I ty totiž NeSpoon zahalila do své krajky.

S její prací, pro kterou je charakteristická právě krajka, byste se setkali v několika desítkách zemí na pěti kontinentech. A teď i v té naší.

Fotogalerie: Dům i elektro skříně. Ikona street artu NeSpoon zahalila Vamberk do krajky gallery 13 fotografií

Mohlo by vás zajímat: Vamberk má kostel plný andělů