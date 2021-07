"Nekonečný příběh oprav," povzdechl si nad zprávou o chystané opravě na obchvatu Týniště nad Orlicí Zdeněk Bláha. Ta má však přijít na řadu až v srpnu. Už nyní se na hodně vytíženém tahu z Hradce Králové na Vamberk řidiči potýkají s dopravními omezeními u Třebechovic pod Orebem a za týden se k nim přidají další v Častolovicích kvůli opravě mostu přes Bělou.

"V současnosti se na mostě vyskytují poruchy izolace či vadné dilatační závěry. Vozovka na mostě je za hranicí životnosti. Součástí prací je pokládka nové izolace, vozovky, dilatačních závěrů a přechodové oblasti. Oprava proběhne za provozu po polovinách," uvádí Ředitelství silnic a dálnic ČR.

První etapa, při částečné uzavírce a průjezdnosti mostu jednosměrně od Hradce Králové na Vamberk, bude zahájena 15. července a potrvá do konce prázdnin. V následující etapě se uzavírka přesune na druhou stranu mostu a řidiči tudy projedou jednosměrně pro změnu od Vamberka na Hradec. Práce by měly podle dosavadního harmonogramu skončit do 12. října.

I. etapa rekonstrukce mostu v Častolovicích přinese dopravní omezení. Průjezd bude možný pouze v jednom jízdním pruhu, a to ve směru od Hradce na Kostelec.Zdroj: Deník

Až do 3. října platí úplná uzavírka v ulicích Jiráskova a T. G. Masaryka v Borohrádku. Ředitelství silnic a dálnic navíc informovalo, že v přípravě je oprava silnice v ulici Jiřího z Poděbrad se zahájením 26. července. Hotovo má být do 30. října. Jaké omezení pro řidiče bude znamenat, ještě nezveřejnilo.

Kromě opravy již zmíněného obchvatu Týniště nad Orlicí se pak v srpnu silničáři vrhnou na rekonstrukci v Albrechticích nad Orlicí. "V Albrechticích nad Orlicí 16. srpna začne rekonstrukce zhruba půlkilometrového úseku silnice III/3051 v intravilánu obce. Úplná uzavírka by tu měla být do konce listopadu, přičemž objízdná trasa povede po komunikaci III/3051, III/3055, II/305, I/36," sdělil mluvčí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje Jiří Klemt.

Další uzavírky v okrese Rychnov nad Kněžnou

Uzavírka mostu v Černé Vodě, místní části Orlického Záhoří z důvodu rekonstrukce (do 29. 8.)

Uzavírka mezi Domašínem a Černíkovicemi kvůli budování budoucího obchvatu Domašína (do 5. 12.)

Uzavírka silnice č. III/29839 v Čánce z důvodu výstavby splaškové kanalizace (do 31. 7.)

Uzavírka části silnice č. III/3164 v Doudlebách nad Orlicí s vytýčenou objízdnou trasou (do 6. 8.)