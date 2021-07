Ten výhled je za miliony. Do Neratova za ním míří tisíce turistů. Podsládek místního pivovaru Dominik Malík si ho vychutnává každý den. Tedy pokud má zrovna čas. Zatímco dohlíží nad správnou přípravou zlatavého moku ve rmutovací pánvi a dalších zařízeních, prosklenými stěnami má výhled na zdejší perlu - na proslulý, z popela znovu vzkříšený kostel Nanebevzetí Panny Marie s prosklenou střechou, který sem vábí spoustu poutníků.

Dominik Malík. | Foto: Deník/Jana Kotalová

On sám však má to nejoblíbenější místo rozhledů jinde - na protějším kopci. "Odtamtud nahoře, jak je ten strom, je tam i socha svatého Petra a Pavla, je pro mě nejhezčí výhled do údolí. I v noci, když třeba svítí jenom svíčky na hřbitově a když je zapnuté osvětlení věží - jenom v těch báních… je to hezké," svěřuje se.