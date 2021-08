Ocenění Patria Nostra putovalo i do Neratova. Laureáty za Královéhradecký kraj se stali duchovní správce zdejší farnosti Josef Suchár a architekt Miroslav Talaša, a to za znovuzrození kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách.

Byl to Josef Suchár a rodiny Němcových a Malíkových, kdo stál v roce 1992 u počátků budoucího Sdružení Neratov. Společně vrací život do osady, která byla po druhé světové válce vysídlena. Sdružení tu poskytuje domov svým klientům a provozuje zde sociální podniky a služby, v nichž zaměstnává lidi s postižením.

Mše přitom Josef Suchár sloužil v Neratově ještě v dobách, kdy byl chrám pouze torzem. Dnes opět "žije" a dýchá nezvyklou atmosférou, denní světlo se do jeho interiéru rozlévá skrz prosklenou část střechy ve tvaru kříže. Podobně jako v dávné minulosti sem tak už řadu let míří množství poutníků, a to nejen při Neratovských poutních slavnostech.

Když pak nezastihnou návštěvníci neratovského duchovního při mši v taláru, mohou si ho lehce splést s údržbářem. Obvykle sedí v montérkách za volantem traktoru, nebo se v něm montuje. Je to potřeba, ale je to i jeho koníček.

"Když jsem startoval traktor, tak jsem si říkal, musím se podívat, kolik tam je nafty. Pak jsem přehazoval lžíci a zapomněl jsem na to a když jsem jel potřetí sem, tak udělal škyt a byli jsme bez nafty," líčí s úsměvem jednu z příhod Josef Suchár, které jsem byla sama svědkem o týden dříve před naším rozhovorem.

Josef Suchár (* 1958 v Brně) je český římskokatolický kněz, na kněze ho tajně vysvětil v roce 1986 biskup Stanislav Krátký. Neratov objevil v roce 1987. Orlické hory znal ještě z doby, kdy působil v tamním skautském táboře.



"Po roce 1989, kdy mohl vykonávat kněžskou činnost veřejně, požádal královéhradeckého biskupa o přidělení farnosti. Začal působit v Rokytnici v Orlických horách a postupně dostal na starost 11 dalších farností, včetně té neratovské. Kostel už byl pouhou zříceninou a nebýt výjimečné atmosféry, která se zde zachovala, možná by jen mávl rukou a vydal se dál. Ne nadarmo se ale jedná o významné poutní místo. Ne nadarmo sem přicházely tisíce poutníků," připomínají webové stránky Sdružení Neratov.

Vyznáte se v traktorech, vyučil jste se v oboru?

Jsem provozní elektromontér, miluju mašinky, opravovat je, to bylo od začátku moje. Tím, že jsem se vyučil v Zetoru a dělal jsem tam deset let, měl jsem tu práci strašně rád. No a když děláte elektriku, musíte nejdřív pochopit mechaniku, protože elektřina tu mechaniku ovládá.

Dělal jsem v nářaďovně a tam byly úžasné mašiny a navíc ještě úžasnější lidi, kteří na nich dělali, dokázali i na těch starých rachotinách dělat úžasné věci. Takže v člověku to tak nějak trochu zůstalo.

Tady jste tedy asi ve svém živlu…

Tak. Je to má "úchylka", kterou mi pan biskup trpí.

Ale asi je potřeba, aby tu byl někdo takový zručný, ne? I vzhledem k tomu vozovému parku, který tu máte.

Celý náš projekt tady je návrat života a život je spojený s tím normálním děním, normálním žitím, prací a já se pořád snažím být víc než farářem knězem.

Jaký je v tom rozdíl?

Kněz je ten, který žije s lidmi, v životě, který je někdy dost bolavý, někdy trošku zamotaný, jim pomáhá objevovat i Boha.

Farář je úředník katolické církve, který spravuje nějaké statky, území a podobně, a někdy je dobré, když ještě zůstane tím knězem. A já na tu úředničinu moc nejsem, tak si představuju peklo a to říkám: Pane Bože, já budu hodný! Vypisovat dotazníky a takové hrůzy - to je pro mě mor.

Vrátila bych se ještě k Neratovským poutním slavnostem. Jakou mají tradici?

Byly tu od prvopočátku, kdy do zdejší kapličky, presbytáře původního kostela někdy z 15. století, byla z Rokytnice přenesena soška Panny Marie, ta, s níž je spojena legenda o vzniku kostela. Proto naše procesí začíná v Rokytnici. My máme dnes korouhev, ale dřív poutníci přenášeli sošku Panny Marie, které zasvětili kapličku. Soška zmizela pod odsunu sudetských Němců, do té doby jsou o ní v kronikách spousty záznamů.

Jak vidíte letošní účast?

Super. Covid ale ještě pořád straší. Jinak ty poutě tady byly velké vždycky. Teď je to na patrocinium - na zasvěcení kostela Panně Marii. Ale poutníci sem putovali obecně. Myslím, že teď opět zažíváme velký boom poutí a poutníků. Dělají pěší poutě přes celou Evropu. Je dobré občas projít pěšky kus té země, zjistit, jak je nádherná a také si přitom trochu vyčistit hlavu. I proto je putování součástí našich poutních slavností. A snažíme se sem dostat i víc té kultury. Když se celý kostel rozezní, je plný muziky, je to nádherné.

Letos program zakončil Roman Dostál z kapely Oboroh …

S Oborohem jsme tady začínali, byli první, kteří nám tu koncertovali. Pojí nás s nimi velké pouto. A jsem rád, že se Roman posunul velice dopředu a jeho texty jsou velice krásné, hluboké na přemýšlení, což se sem hodí. Všechno to, co povznáší ducha.

Příběh vzkříšení neratovského kostela



Kostel v Neratově vyhořel v květnu 1945. Německé obyvatelstvo, které zde žilo, se svatostánek snažilo zachránit a zabezpečilo ho provizorní střechou. Po odsunu pozdější pokusy o záchranu dopadly nezdarem a bylo dokonce rozhodnuto o demolici. Paradoxně ho od nejhoršího zachránilo vzácné barokní schodiště. Veškeré peníze určené na demolici kostela totiž padly na přesun schodiště na zámek Skalka.



Chrám se podařilo zachránit až po příchodu skupiny nadšenců v čele s Josefem Suchárem, kteří založili Sdružení Neratov. Pomáhali jim i další. Kostel má dnes prosklenou střechu, vrátilo se mu barokní průčelí a před necelými třemi lety byly usazeny na jeho věže báně a opět se tu rozezněly zvony. Původní schodiště z průčelí však už zůstalo na Skalce. Kostel je dnes opět každoročně cílem mnoha tisíců poutníků.