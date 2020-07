Na sklonku loňského roku tu byl navíc otevřen obnovený Jánský most přes Divokou Orlici s hraničním přechodem do Polska pro pěší a cyklisty. Projekt se uskutečnil v rámci projektu česko-polské Hřebenovky a za podpory Královéhradeckého kraje.

Do Neratova míří turisté z Čech i Polska

Jenže stoupající zájem o místo s sebou nese i problémy. Nejen na vrcholu turistické sezony tu často není kde zaparkovat a návštěvníci zde odstavují auta, kde se dá. Také v tomto chce kraj pomoci.

„Neratov je exkluzivní turistický cíl s nadnárodním významem, kam na výlety míří Češi i Poláci. Chceme zvýšit bezpečnost na silnici, a proto jsme podpořili 5,5 milionem korun výstavbu nového parkoviště o kapacitě 100 parkovacích míst. Parkoviště zamezí tomu, aby auta živelně parkovala podél cest a na jiných místech, kde ohrožují jak chodce, tak samotné řidiče.

Silnice od Deštného na Bartošovice je frekventovaná a je potřeba, když lidé přijedou do Neratova, aby měly kde bezpečně zaparkovat. Parkoviště má vzniknout na opačné straně, než bude společenský dům, přes cestu směrem ke kostelu," upřesňuje královéhradecký hejtman Jiří Štěpán.

Podle Luboše Tylše, starosty Bartošovic v Orlických horách, pod něž Neratov spadá, za současné situace by si sama obec sotva mohla dovolit vynaložit tak velké peníze. Proto dotaci vítá.

Na milionové investice malá obec nemá

"Byli jsme v tomto ohledu v dluhovém ohni, vnímáme tu stavbu jako nezbytně nutnou z hlediska bezpečnosti silničního provozu, abychom auta vyhnali z centra Neratova trochu jinam. A z druhé strany by si obec tak velkou investici v dohledné době nemohla dovolit, protože existuje spousta dalších věcí, které nás tlačí a potřebujeme je dát do pořádku. Toto byla jediná šance a jsme vděčni za to, že Rada Královéhradeckého kraje nám pomohla," vysvětluje Luboš Tylš.

Parkoviště by mělo být hotové do konce příštího roku.

"Dáváme i finanční prostředky na opravu místní komunikace. Vnímám to nejen jako podporu turistického ruchu, ale bezpečnosti vzhledem k tomu, že v Neratově jsou chráněná bydlení, restaurace, kterou provozuje sdružení Neratov a zaměstnává tam v rámci sociálního podniku osoby, které by jinak třeba neměly šanci získat zaměstnání v místě," dodává Jiří Štěpán.