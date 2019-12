Ještě v roce 1996 stál střední pilíř historického mostu přes Divokou Orlici v Neratově, bývalé spojnice nejen obou protilehlých břehů, ale i dnešního území Česka a Polska. O rok později už z mostu nezbylo vůbec nic. Jako památka na něj zůstaly jen staré rytiny z Neratova. Dnes na jeho místě stojí nový Jánský most a očekává se, že přinese do života po válce vysídlené osady změny.

Vizualizace hotového Jánského mostu. | Foto: Euroregion Glacensis

"Otevře se nám cesta přes hranice. Budeme se více setkávat s Poláky, kteří k nám jezdí na mše svaté. Nebudou k nám muset přejíždět, ušetří snad 14 kilometrů, jen k nám přeběhnou. A myslím si, že to bude dobré i pro turisty. Vznikne napojení na naši Hřebenovku, které budou využívat turisté, cyklisté a běžkaři," uvedla Jana Němcová, předsedkyně Sdružení Neratov, které do pohraniční osady úspěšně vrací život už od 90. let