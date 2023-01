"K výraznému nárůstu nemocnosti došlo za poslední týden mezi osobami nad 65 let (o 54,2 procenta) a ve věkové kategorii 15 až 24 let (o 31,4 procenta). Nejvyšší počty nemocných evidujeme ale nyní opět mezi dětmi do 5 let. Porovnáme-li jednotlivé okresy našeho kraje, byla v uplynulém týdnu zaznamenána nejvyšší nemocnost opakovaně na Hradecku, naopak nejméně nemocných bylo nahlášeno znovu z Rychnovska," informovali v tiskové zprávě.