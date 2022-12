„Aktuálně evidujeme v Královéhradeckém kraji celkem 2 181 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100 tisíc obyvatel.“

Většinou lidé chodí s virózami, občas se objeví někdo s covidem,“ popsala situaci lékařka Jitka Kaplanová, která ordinuje v hradeckých Malšovicích.

„Trochu problém je s výběrem antibiotik. Už se musím při předepisování informovat, co je v lékárnách dostupné. Zatím se mi daří vybírat léky, které se dají na to konkrétní onemocnění nasadit, ale nejsou všechny. Není třeba amoxicilin, v některých lékárnách nemají penicilin. Musím teď trochu pátrat, jestli ten konkrétní lék je,“ připomněla praktická lékařka další problém, se kterým se musí při své praxi potýkat.

Na počátku epidemie

„V souvislosti s celkovou dynamikou vývoje lze konstatovat, že se nacházíme na počátku epidemie akutních respiračních onemocnění smíšeného nechřipkového a chřipkového původu,“ potvrdila situaci z čekáren praktických a dětských lékařů mluvčí Krajské hygienické stanice v Hradci Králové Veronika Krejčí.

Podle čísel hygieniků nemocných stále přibývá. Poslední údaje zveřejnili na konci minulého týdne. „Aktuálně evidujeme v Královéhradeckém kraji celkem 2 181 nemocných akutními respiračními infekcemi a chřipkou v přepočtu na 100 tisíc obyvatel, což představuje vzestup o víc než 16 procent v porovnání s týdnem předcházejícím,“ uvedla Krejčí.

Podobná situace je v Pardubickém kraji:

S chřipkou se potýkají třeba i základní školy v Hradci Králové: „Je to různé podle tříd. V průměru bych odhadl, že chybí kolem 10 procent žáků. Spíš je situace horší na prvním stupni, ale teď nám v posledních dvou dnech odpadli čtyři učitelé,“ popsal situaci na Základní škole Sever její ředitel Milan Kučera, který věří, že škola situaci do začátku prázdnin zvládne. „Dá se to dohromady, nicméně nebude to standardní ukončení výuky, jak jsme byli před Vánoci zvyklí,“ poznamenal.

V nemocnicích přibývá pacientů

Situace se projevuje také v nemocnicích. „Fakultní nemocnice Hradec Králové v posledních týdnech eviduje rychlý nárůst počtu akutních respiračních onemocnění u pacientů na pohotovostech pro děti i dospělé. Současně stoupá počet pacientů, kteří jsou s akutními respiračními onemocněními v nemocnici hospitalizováni,“ řekl mluvčí fakultní nemocnice Jakub Sochor. Nemocní přibývají také mezi zdravotnickým personálem. Nemocnice zatím neomezuje návštěvy pacientů, jen doporučuje návštěvníkům ochranu úst a nosu.

Pokud se srovnávají jednotlivé okresy, pak je nejhorší situace na Hradecku, naopak nejméně nemocných je na Trutnovsku.

Podle hygieniků jsou těžší průběhy spíš výjimečné. „Zaznamenáváme zatím jen spíše ojedinělé výskyty klinicky závažných případů onemocnění chřipkou včetně dalších komplikací spojených se zhoršováním zdravotního stavu nemocných osob,“ uvedla Krejčí.

Pacientů s covidem v minulém týdnu mírně ubylo a zdaleka se ani neblíží krizovým dobám. Přesto jich v hradecké fakultní nemocnici léčí víc než 20. Původci nastupující epidemie jsou různí. „U ambulantních pacientů jsou prokazovány i nechřipkové respirační viry, zejména RSV. Infekty jsou poměrně často smíšeného původu s dominancí chřipky typu A či jiného respiračního viru,“ vysvětlila Krejčí.

Nemocných přibývá u všech věkových skupin. V minulém týdnu jich nejrychleji, téměř o třetinu, přibývalo mezi seniory nad 65 let. „Nejvyšší počty nemocných evidujeme ale stále mezi dětmi do pěti let, následují děti navštěvující základní školy a také mladí lide ve věku 15 až 24 let,“ doplnila údaje mluvčí krajských hygieniků.

Pokud se srovnávají jednotlivé okresy, pak je nejhorší situace na Hradecku, naopak nejméně nemocných je na Trutnovsku. Odborníci věří, že nástup epidemie zbrzdí vánoční prázdniny, které začínají už v pátek. „Doufám, že přes prázdniny se děti i učitelé uzdraví a že se situace zklidní,“ dodal Kučera.