Nemocných je ale stále víc, než ve stejném období minulých let. Pacientů ubylo ve všech věkových skupinách. Nejvíc je jich ale stále u dětí do pěti let a mezi mladými od 15 do 24 let. Nemění se ani situace v jednotlivých okresech kraje. Nejvíc případů je na Hradecku, nejméně pak na Rychnovsku.

"Je hlášeno stále více případů chřipky, kdy výrazně převládá chřipka typu A, dalšími původci jsou pak infekce RSV a chřipka typu B," dodává Veronika Krejčí.