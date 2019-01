Rychnov nad Kněžnou – Krásný příběh lidské dobrosrdečnosti a touze pomoci druhých nehledě na peníze se odehrává v neziskové organizaci Pferda.

Tréninková pekárna sdružení Pferda. Hendikepovaní v ní z těsta vykouzlí laskominy | Foto: Deník/Silvie Špryňarová

PferdaSdružení pro všestranný rozvoj osob s mentálním postižením vzniklo v roce 2004.



V roce 2005 zareagovalo na situaci dospělých lidí s mentálním postižením na Rychnovsku a chtělo jim pomoci najít adekvátní uplatnění a činnost k jejich věku.



V prosinci téhož roku otevřelo tréninkovou kavárnu Láry Fáry v Rychnově.



V roce 2008 přibyla služba tréninkového bytu a chráněné dílny v podobě úklidové firmy.



Další rozvoj na sebe nenechal dlouho čekat a vznikla další tréninková kavárna v Náchodě.



Poslední do „rodin" přibyla v roce 2014 Pekárna Na Plechu v Kvasinách.



Od roku 2010 funguje také další služba – Takový normální život. Vznikla jako přirozené vyústění tranzitního programu Tréninkový byt.



Slouží dospělým lidem s lehkým mentálním postižením, kteří bydlí samostatně a potřebují jen malou míru podpory.

Ta poskytuje sociální služby dospělým s mentálním postižením z Rychnovska a Náchodska.

Dobří lidé využili své finanční prostředky na nezištnou pomoc druhým.

„Dlouhodobě nás podporují jedni manželé z Rychnova, kteří nám vždy přispěli nějakou částkou. Tento rok se ale rozhodli k výjimečnému kroku," začíná vyprávět Iva Laštovicová ze sdružení Pferda.

Manželé se dozvěděli o tom, že by sdružení potřebovalo pomoc s hledáním samostatného bydlení pro své klienty.

„Řekla jsem jim, že máme klienty, kteří by se chtěli osamostatnit, ale bohužel na komerční nájem nedosáhnou, je to nad jejich finanční možnosti. Vzápětí nám tito manželé navrhli, že zakoupí byt pro nějakého našeho klienta a budou vyžadovat úplně minimální nájem," popisuje Laštovicová. Ale u jednoho bytu nezůstalo. Manželé zakoupili byty dva – jeden v Rychnově a druhý ve Vamberku.

„V obou již bydlí klientky a jsou moc spokojené. Platí si služby spojené s užíváním bytu a jen minimální nájem, takže se mohly osamostatnit. Obě pracují v naší pekárně Na Plechu a jsou moc spokojené. Zmiňovaní manželé nic nechtějí, z pronájmu v podstatě nic nemají a nechtějí ani zveřejnit své jméno," dodává Laštovicová s tím, že na tento krásný příběh lidské solidarity chtěla upozornit, protože je něčím, co je pro všechny pracovníky sdružení stále neuvěřitelné.