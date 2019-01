Rychnovsko - Zima ukázala své první zuby, a upozornila tak na novinku v podobě „chodníkové novely“. Obce a města si budou muset poradit s odklízením sněhu z městských chodníků. Finanční možnosti však mají omezené. Ve větších městech se zimy obávají, na horách jsou ale na přívaly sněhu zvyklí.

Ilustrační foto | Foto: Deník

Napnuté finance

Největší starosti s odklízením sněhu mají v Rychnově nad Kněžnou. Rozpočet města není nafukovací, musejí si tedy poradit s tím, co mají. „Finanční možnosti nám nedovolují udržovat všechny chodníky. Rozdělili jsme je na zařazené a nezařazené a úklid bude podle toho vypadat. Více peněz zatím nemáme,“ přiblížil obtížnou situaci Miloslav Trejtnar z odboru správy majetku. Město bude zodpovídat i za úrazy, které se mohou na chodnících přihodit. „Pojištěni na to jsme, ale to nám na vině neubírá. Lidé toho navíc často zneužívají,“ doplnil Trejtnar.



Dostatek techniky

Přípravy na zimní období vrcholí i ve Vamberku. „Hodláme koupit nový stroj na úklid chodníků. Udělali jsme si také rozvrh podle důležitosti a budeme podle toho postupovat,“ informoval ředitel Vambekonu Václav Krsek. Firma má zatím na zimu dostatek peněz, takže si starosti nedělá. V sousedních Doudlebách nad Orlicí je situace obdobná. „Techniku na úklid máme, všechno bude probíhat v rámci zimních prací, takže by to pro nás neměl být problém,“ potvrdil starosta městyse Jiří Kaplan.



Žádná změna

V horských obcích se starostové přicházející zimy také nebojí. Na přívaly sněhu jsou zvyklí a uklízení městských chodníků pro ně není žádná novinka. „Město má nemovitosti podél chodníků, takže jsme je udržovali doteď. Byli jsme kvůli tomu finančně zatíženi už dříve, takže se pro nás nic nemění,“ objasnila starostka Deštného v Orlických horách Alena Křížová. Dále dodala, že si nyní mohou určovat pořadí, který chodník uklidí dříve.

Podobně jsou na sníh připraveni i v Rokytnici v Orlických horách. „Už několik let se o chodníky staráme, uklízíme je na náklady města. Pokud nebudeme mít dostatek peněz, tak se úklid omezí,“ konstatoval starosta Rokytnice Petr Hudousek. Město se také nechá pojistit proti případným úrazům.

Novela o odklízení sněhu se nedotkne ani Sedloňova. Mají tam totiž výhodu, protože v obci nejsou chodníky. „Všechny ostatní průchody a místní komunikace uklízíme každý rok, takže se pro nás nic nemění,“ řekl starosta Sedloňova Zdeněk Schwarz.

GABRIELA ŠTĚRBOVÁ