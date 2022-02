Deník na návštěvěZdroj: DeníkNebýt úrazu, ke kterému před lety přišel hradě Potštejn, mohlo být všechno jinak a do té doby neodhalené poklady doudlebské historie by dál ležely v archivech, nebo by byly navždy ztracené. Patří k nim určitě i bohatá kolekce 1400 fotografií dokumentujících proměnu Doudleb a zdejší život v průběhu času.