Úterní ráno je v celé České republice velmi mrazivé. V Královéhradeckém kraji největší mráz zaznamenali v Orlickém Záhoří. Teplota tam ráno klesla pod minus 20 stupňů Celsia.

Namrzlá voda na cyklostezce mezi Rusekem a Pileticemi. | Video: Deník/Jana Kotalová

Na většině stanic klesly teploty na minus devět až minus 14 stupňů Celsia, na severovýchodě území až k minus 20 stupňům. „Na definitivní minima si ale musíme ještě počkat,“ uvedl na síti X Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Největší mráz v Královéhradeckém kraji byl v úterý ráno v Orlickém Záhoří na Rychnovsku, kde teplota klesla pod minus 20 stupňů Celsia. Orlické Záhoří na východní straně Orlických hor patří tradičně k nejchladnějším místům v kraji. Velmi silný mráz byl v úterý ráno také v severní části Náchodska, vyplývá z dat meteorologů.

Ve Zdoňově, Adršpachu a v Broumově na Náchodsku teploty v úterý ráno klesly pod minus 15 stupňů Celsia. Na ostatních místech kraje se teploty nejčastěji pohybovaly od minus sedmi do minus 12 stupňů Celsia, čímž šlo o zatím nejmrazivější ráno letošní zimy.

Přes den by se měly teploty při jasném počasí pohybovat od minus tří do minus šesti stupňů Celsia, a to i na horách.

Silnice v kraji byly v úterý ráno většinou suché a sjízdné bez omezení. V nevyšších polohách Krkonoš a Orlických hor na nich leží slabá vrstva sněhu.

Výstraha před silnými mrazy platí v celém Královéhradeckém kraji až do středečního dopoledne. Lidem hrozí nebezpečí prochladnutí a omrznutí nechráněných částí těla. ČHMÚ doporučuje chránit se teplým oblečením ve více vrstvách a vhodnou obuví.

„Malé děti, starší a nemocní občané by měli omezit délku pobytu venku. Proti prochladnutí pomáhá teplý nápoj, jídlo a tělesný pohyb,“ dodávají meteorologové ve výstraze na svém webu.

Zdroj: Petr Vaňous