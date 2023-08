Kde je na Rychnovsku nejlepší zmrzlina? U Solnice vám ji natočí přímo do auta

Objednat si hamburger z okénka auta je dnes běžná věc. Ale zastavit si takto jen pro zmrzlinu? Tuhle novinku mají v Ještěticích na silnici mezi Rychnovem nad Kněžnou a Novým Městem nad Metují. „Je neuvěřitelné, jak to funguje. Od počátku to má velký ohlas. Hodně toho využívají třeba řidiči dodávek, protože dnes hraje čas velkou roli, každý spěchá. Pokud vím, nikde jinde to nemají,“ pochvaluje si zájem šéf Zmrzlina Drive Milan Jarkovský.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Kvalitní suroviny jsou základem úspěchu, shodují se zmrzlináři na Rychnovsku. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Michal Fanta