Moderátorského mikrofonu se ujal fotbalový internacionál a expert České televize Luděk Zelenka, který postupně zval na podium v Kině 70 úspěšné skibobisty, atlety, triatlonisty, badmintonisty, florbalisty, házenkáře, fotbalisty, skialpinisty, závodníka na silničních motorkách. Jejich příchod doprovázely fanfáry pětice výborných muzikantů z TNO Brass.

Jedno velké vítězství se ale medaile loni nedočkalo, přesto je považováno za historické. Dobruška v září loňského roku předala svým sportovcům i školám do užívání moderní halu špičkových parametrů. Stála více než 100 milionů korun a pro město s necelými 7 tisíci obyvateli to představovalo, řečeno sportovní hantýrkou, mnohaletý tvrdý trénink a odvahu jít do rizika. Konečný úspěch se dostavil až po odvedení špičkového výkonu, ale výsledek stojí za to. A sportovci napříč spektrem si ho náležité užívají.

Dobruška se dočkala moderní sportovní haly. Stála více než 100 milionů korun

Dalším nezapomenutelným okamžikem se stala chvíle v režii čtveřice děkujících mladých badmintonistů v modro-bílo-žlutých soupravách. Dobruška je zvyklá na úspěchy místního oddílu, ale tito sportovci ještě před několika měsíci vůbec netušili, kde se ocitnou a koho budou přechodně reprezentovat. Jedná se o výborné hráče badmintonu z válkou těžce zasaženého ukrajinského Charkova, které pod Orlické hory přivezli jejich dobrušští kolegové, poskytli jim azyl v místní sokolovně a od té doby jsou nedílnou součástí jejich oddílu.

Přestože zlaté medaile a blyštivé poháry mají svoji nespornou cenu, je tento čin nade všemi a jako vystřižený z příručky Fair play. Nejednalo se o pomoc druhému závodníkovi v rámci sportovního zápolení, ale přispělo k záchraně toho nejdůležitějšího – lidských životů. Na takové sportovce může být a je město F. L. Věka obzvlášť hrdé.