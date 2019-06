Mezi Hradečáky a Pardubičáky panuje v mnoha ohledech velká řevnivost. Na co si však nikdo z nich prakticky nestěžuje, je kvalita života v jejich kraji. Potvrzují to i výsledky unikátního srovnávacího průzkumu Místo pro život, kde Královéhradecký kraj obhájil loňské prvenství a Pardubický skončil těsně pod stupni vítězů na čtvrtém místě.

Mezi klady, kterými Královéhradecký kraj oslovil porotu, tedy 1250 respondentů z řad obyvatel i starostů, patří, že tu není problém dostát kvalitní zdravotní péči, člověk to nemá daleko do lékárny či na poštu a rodiče své ratolesti nedávají do přeplněných školních tříd.

Podle průzkumu by naopak měl zapracovat především na oblasti zaměstnanosti a pracovního trhu. To je jediná oblast, v níž region nedosahuje ani celorepublikově průměrného výsledku. Pokulhává i v bytové situaci.

Slabé stránky v otázce zaměstnanosti i bytové politiky si uvědomuje i hejtman Jiří Štěpán. „Když to vezmu od pozitiv, tak v okrese Rychnov nad Kněžnou máme jednu z nejmenších nezaměstnaností. A to nejen v rámci České republiky, ale i celé Evropské unie. Zaostáváme však v otázce volných pracovníků, protože jich nemáme dostatek na určité profese,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán.

Pořadí krajů

1. Královéhradecký

2. Jihočeský

3. Zlínský

4. Pardubický

5. Praha

6. Středočeský

7. Jihomoravský

8. Liberecký

9. Vysočina

10. Plzeňský

11. Olomoucký

12. Moravskoslezský

13. Karlovarský

14. Ústecký

Více bytů, méně stěhování

Podle něj se v této otázce musí kraj stát pro tyto lidi ještě atraktivnější, aby za prací pouze nedojížděli, ale stal se pro ně domovem. „Za prací sem dojíždí mnoho pracovníků jak z jiných krajů, tak ze sousedních států. Ty musíme naučit u nás žít. Nikoli na ubytovně, ale v téměř domácích podmínkách,“ dodal Jiří Štěpán s tím, že v této otázce již hejtmanství vykročilo správným směrem a například v lokalitě průmyslové zóny Kvasiny postupně připravuje místa pro novou bytovou výstavbu.

„Pokud chceme lákat celé rodiny, musíme jim dát dobré zázemí tak, aby zde začaly svůj nový život. I proto máme v okruhu dvaceti třiceti kilometrů od kvasinské automobilky Škoda Auto vytipované lokality k výstavbě individuální i smíšené zástavby. První z nich například nyní vzniká v Opočně,“ dodal hejtman, který však největší problém v takovýchto pobídkách vidí v českých zákonech.

„Vím, že i další lokality by v našem regionu stály za takovou výstavbu, ale mnohdy obce a města narážejí na stavební řízení, které je v naší zemi na úrovni afrických států.“

V otázce zaměstnanosti se pak hejtmanství snaží rozhýbat pracovní trh různými pobídkami v podobě stipendií a praxí pro žáky učňovských a odborných oborů. „To jsou však jen pobídky, jak studentům zjednodušit hledání práce a v kraji je udržet. Ale nikdy nebudeme developerem, který jim nabídne kvalitní bydlení. I s tím však chceme našimi kroky pomoci. Bez dostupnosti bydlení zde lidi neudržíme,“ ví hejtman Jiří Štěpán.