Do konce července byla kapacita v návštěvnosti koupališť omezena na maximálně 75 procent. Od srpna už to neplatí a provozovatelé venkovních bazénů k nim mohou pustit jakýkoli počet lidí. Pokud však někdo dorazí. Vstoupit mohou jen "vyvolení", lidé s certifikáty o bezinfekčnosti či s negativními testy na covid.

"U nás to nic neřeší, protože kapacitu máme 1500 lidí a tolik jich tady ani nikdy nebylo, máme velké slunící plochy. Strašně nás omezilo kontrolování testů a certifikátů o očkování. Zatím, a nedělám si iluzi, že se to nějak zlepší, máme nejhorší sezonu od roku 1997, kdy tudy přešla povodeň a koupaliště bylo měsíc zavřené. Za prázdniny jsme na čtyřicetiprocentní návštěvnosti. Letos počasí není úplně ideální a do toho ty kontroly…," stýská si provozovatel Koupaliště v Kostelci nad Orlicí Marián Šípoš.

Lidé tak více než kdy jindy vyhledávají další alternativy, jak si užít léto u vody.

"Umělá koupaliště jsou prázdná, Lidi jsou naštvaní, protože je všude buzerují. Takže trend domácích bazénů pokračuje ve velkém. A vyhledávají i přírodní koupaliště, kde se mohou koupat bez omezení. Já jezdím na přehradu Pastviny, kde je narváno, " dodává Šípoš.

Na 90. léta, kdy bylo "narváno", s nostalgií vzpomíná vedoucí dobrušského bazénu Robert Franc. Ani na tržbách dobrušského koupaliště se zrušení omezení maximálního počtu návštěvníků nijak neodrazilo. "Máme kapacitu 1500 a denně přijde tak 50 až 100 lidí, podle počasí. Teď by jich mohlo přijít trošku víc," doufá.

Také podle něj stojí za nízkou návštěvností špatné počasí, kontroly v rámci anticovidových opatření i přetrvávající obavy. "Stálí zákazníci přestali úplně chodit, jsou to většinou starší lidi a bojí se - informace z médií mají nasáklé pod kůží. A když někdo přijde a my po něm vyžadujeme certifikát o očkování, bezinfekčnosti či potvrzení o negativním testu a on ho nemá, bez milosti ho pošleme pryč a vysloužíme si za to těžkou kritiku. A nenahrává nám ani to, že je zrekonstruované koupaliště v Opočně. Je od nás kousek, rodiny s dětmi jsou tak pro nás "nedostižné zboží". Celá sezona, celý rok rok a půl za nic nestojí," hodnotí Robert Franc.

Naopak na opočenském koupališti, které nyní láká na nejširší nabídku vodních atrakcí v regionu, zas až tolik důvodů ke stížnostem nemají. I když začátek srpna tady nebyl zrovna ideální. "Asi šest dní, jak pršelo, jsme měli zavřeno," říká brigádnice Lucie Bastlová.

Při plné kapacitě opočenské koupaliště pojme až 1200 osob. Do konce července to při omezení kapacity na 75 procent znamenalo limit nanejvýš 900 lidí. "Teď v srpnu jich tu máme tak 219 lidí, v červenci jich tady bylo přes 800 lidí. Pomáhá i to, že je zde kemp, protože když je horší počasí, většina návštěvníků koupaliště je právě z kempu," doplňuje Lucie Bastlová s tím, že letošní návštěvnost je obdobná jako loni.