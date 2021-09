Pod přístřeškem bývalého autobusového nádraží v centru Rychnova nad Kněžnou se schází zpravidla stejnorodá skupinka. Dokáže tu trávit často i hodiny. Občas se někdo z nich objeví v nově zřízeném denním stacionáři pro lidi bez domova, který se otevřel před pár dny hned vedle. Když projeví dobrou vůli, například vytrhají okolo trávu nebo uklidí bývalou zastávku, dostanou za to polévku nebo kávu.

Z denního stacionáře pro lidi v nouzi, který provozuje Farní charita, sem mohou přijít i na polévku. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Zastavuje se tady i Bohouš. "Já tyto služby určitě nepotřebuji. Pomáhám. Paní ředitelka Farní charity mě požádala, jestli bych byl ochoten nízkopříjmovým lidem zprostředkovávat předání pečiva z potravinové banky. Kývl jsem na to. Navázané je však na to i to, že pomáhám šířit informace o tom, že tu začaly fungovat služby denního stacionáře. Myslím si, že jsou potřeba, protože lidé, kteří tu žijí na hraně života, třeba neměli možnost se ani opláchnout a tak podobně. Vidím to jako úžasnou věc. I to, že si tu mohou dát třeba polévku. Mám takových deset lidiček, kteří jsou v tísni a kterým pomáhám," vysvětluje.