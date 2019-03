Vamberk - Na neformální povídání se starostou mohou ve čtvrtek 14. března vyrazit zájemci do Pekelské hospody v části Vamberka zvané Peklo. To bude také tématem setkání se starostou Vamberka Janem Rejzlem.

Pekelská hospoda. | Foto: Google mapy

„Rádi odpovíme na vaše dotazy a přijmeme návrhy a podněty, co by se v Pekle a ve Vamberku mělo udělat či vybudovat a vyslechneme si Vaše připomínky,“ zve na setkání do Pekelské hospody Jan Rejzl.