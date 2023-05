Nazdobená máj, kroje a drnčení traktorových veteránů. To byla prvomájová jízda

Irena Voříšková

/FOTO, VIDEO/ Lahůdku v podobě prvomájové traktorové jízdy v Českém Meziříčí a okolí si nechá ujít jen málokdo. A také letos bylo na co koukat. Do tradiční jízdy se zapojila většina historických strojů nejen místních, ale pochlubit se jimi přijeli majitelé z dalších nedalekých vesnic, a to i z Hradecka a Náchodska.

Prvomájová selská traktorová jízda v Českém Meziříčí. | Video: Irena Voříšková