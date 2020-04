Přehled posledních rozloučení:

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Mojmír Bittner, 1942, Borohrádek

Zdeněk Mareček, 1949, Týniště n.O.

Vladimír Macháček, 1937, Hradec Králové

Jana Hubáčková, 1930, Častolovice

Stanislava Sychrovská, 1932, Kostelec n.O.

Václav Havel, 1944, Čermná n.O.

Božena Šmůlová, 1929, Týniště n.O.

Bohuslava Koucká, 1937, Kostelec n.O.

Miroslav Adamčiak, 1947, Kostelec n.O.

František Plašil, 1922, Lično

Marie Fléglová, 1939, Lukavice

Antonín Bartoš, 1947, Vamberk

Stanislav Jiruška, 1957, Solnice

Alena Tomasová, 1939, Solnice

Jaroslava Ladmanová, 1951, Lokot

Josef Hefert, 1971, Rychnov nad Kněžnou

Viktor Dusil, 1978, Synkov

Dubánková Libuše, 1919 Opočno

Hartman Rudolf, 1943 Nové Město nad Metují

Přibylová Libuše, 1926 Opočno