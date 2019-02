Dlouhé hodiny strávené administrativou, navštěvováním domácností a předáváním sčítacích formulářů absolvují v těchto dnech také sčítací komisaři na Rychnovsku. Jejich pracovní doba se během sčítání lidu, domů a bytů pohybuje kolem čtrnácti hodin.



Třicet až čtyřicet adres denně musí obejít i Slavomír Kotyza z Rychnova nad Kněžnou. Jeho běžný pracovní den začíná již před 6. hodinou ranní na pobočce rychnovské pošty. „Nejdříve třídíme poštu a nakládáme zásilky. V tomto období je jich naštěstí o něco méně, ale výpisy z bank a pojišťoven jsou důležité a ty musíme bezodkladně rozvézt,“ uvedl Kotyza, jenž je zaměstnán jako poštovní doručovatel.



Po návratu z rozvozu, v čase, kdy mu za normálních okolností končí pracovní doba, ho čeká příprava a rozdělení formulářů, které jsou týž den určeny k předání. „Každý z nás už má svůj systém, jak si formuláře seřadí a nachystá,“ doplnil Slavomír Kotyza, který přípravě věnuje necelou hodinu.



Poté již přichází na řadu odjezd do vybrané oblasti. Jeho rajonem jsou například obce Uhřínov pod Deštnou, Zdobnice, Hláska, Bělá, Kačerov a další. Do těchto horských vísek se dopravuje služebním automobilem a denně najede zhruba čtyřicet kilometrů.



Následně v každé obci dle seznamu adres navštěvuje dům po domu.



Právě dnes skončily první pochůzky, při nichž těm, které komisař doma nezastihne, nechává ve schránce letáček s termínem, kdy je opět s formuláři navštíví. Druhá řada pochůzek bude pokračovat až do 26. března.



Obyvatelé podepisují převzetí každého formuláře (osobní, domovní, bytový) a často komisaři pokládají otázky týkající se správného vyplňování. Ten je dále upozorňuje na čas, kdy se mohou listy teprve začít vypisovat a nezapomene ani upozornit na možnost vyplnění elektronickou cestou.



V každé domácnosti Kotyza stráví přibližně deset až dvacet minut. „Sčítání lidu mi nevadí. Škoda, že zde chybí kolonka s uvedením národnosti,“ řekl Emanuel Kameník z Uhřínova. „Myslím, že výdaje za tento projekt by se daly využít mnohem efektivněji,“ doplnila jeho manželka.



Po návratu do Rychnova nad Kněžnou je nutná pečlivá kontrola dokumentů, které jsou následně předány dalším pracovníkům pošty a dále zpracovávány. „Je to velmi náročné, ale do konce zbývá už jenom několik dní,“ prozradil stále optimisticky naladěný Slavomír Kotyza.



Všichni sčítací komisaři byli odborně proškoleni pracovníky statistického úřadu a na veřejnosti se prokazují platným průkazem. Samozřejmostí je také příslušný oděv a brašna s logem České pošty.