Režisér David Laňka během natáčení nového filmu Útěk v Říčkách v Orlických horách strávil i slavnostní okamžiky, ve zdejším kostele byl pokřtěn jeho novorozený syn Benjamin.

David Laňka se v Říčkách pustil do natáčení nového filmu a zažil tu i křest syna. | Foto: Pavel Šinagl

„Příběh Saši Tichého z III.B a šestnáctiletého Rudly, chlapců velmi rozdílných povah, které náhoda, zvláštní životní situace a také trochu strach a pocit osamění svedou dohromady. Jejich společný útěk a hledání cesty není pouhým sledem dobrodružných a nebezpečných zážitků, hrou na ostří nože, ale znamená především hledání a poznávání životních hodnot, touhu po přátelství a porozumění,“ tak popisuje vydavatelství Albatros příběh Oty Hofmana Útěk. Dostane se mu filmová podoba, a to pod režisérskou taktovkou Davida Laňky.

Režisér a scenárista David Laňka stojí mimo jiné za oceňovaným snímkem Spolu. V těchto dnech natáčí film Útěk podle stejnojmenné knižní předlohy Oty Hofmana v Říčkách v Orlických horách.

„Jeho početná rodina během natáčení prožila ve zdejším kostele Nejsvětější trojice velmi sváteční s dojemné okamžiky – křest novorozeného syna Benjamina. Kmotry byli herečka Denisa Pfauserová a filmový producent Viktor Mayer,“ uvedla v tiskové zprávě Markéta Faustová, PR manažerka z agentury 2media.

„Oba kmotři jsou mi blízcí. S Denisou jsme přátelé asi 10 let, pracovali jsme spolu. S Viktorem úzce spolupracujeme na mých filmových projektech. Pro oba to bylo poprvé, co se stali kmotry. Pro mě osobně to byl také první křest a bylo to opravdu něco mimořádného. Pan farář vedl křest Benjamina s takovou laskavostí a empatií, že šlo opravdu o nesmírně sváteční a dojemný okamžik,“ svěřil se David Laňka.

„Člověk si uvědomí, jak velmi důležitá je láska nejen ke své rodině, ale k bližnímu vůbec, a že to je právě to, co dnešnímu světu tak moc schází, o co se připravuje. A taky to, jak moc veliké požehnání dítě je, i navzdory tomu, že jich mám požehnaně. Dítě je čistý tvor, kterého musíme vychovat v lásce a k lásce, k laskavosti, k pochopení, k toleranci, a přesně o to se se ženou snažíme,“ konstatuje David Laňka.

David Laňka studoval tvorbu textu a scénáře na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Od šestnácti let přispívá svými články, filmovými a hudebními recenzemi do tisku. Kromě redakční a publicistické práce se od roku 2000 věnuje knižní tvorbě: napsal několik hereckých portrétů, ale především dětských knih (např. Dobrodružství Billa Madlafouska, Vítejte v Pekle!, Barunka a malovaný svět, O Ježíškovi), které se staly bestsellery. Ve filmové tvorbě se věnuje videoklipům, dokumentárním a hraným snímkům. Zdroj: ČSFD

s využitím tiskové zprávy