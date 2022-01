Devadesát let národní házené v Dobrušce zachycuje výstava v malém sále kina, která trvá až do 31. ledna. „Vystaveny jsou historické dokumenty, úspěchy oddílu, nezasvěcení se dovědí, co to národní házená vlastně je,“ vzkazují veřejnosti házenkáři a doplňují, že mnoho z bývalých i současných členů oddílu se jistě pozná na fotografiích, které samozřejmě nemohou mezi exponáty chybět.