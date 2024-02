Obyvatelé horské obce se v pátek 23. února pobaví o historii, současnosti a budoucnosti Národního domu. V Deštném v Orlických horách hotel stojí od roku 1929, stovky se ale nejspíše nedožije. Jaké jsou s budovou další plány, prozradí místním sám investor. Veřejná debata se koná od 17 hodin v Muzeu zimních sportů, turistiky a řemesel.

O historii hotelu píše místostarosta Jakub Dvořák v posledním loňském čísle obecního zpravodaje Deštník. Z jeho rešerše vyplynulo, že hotel postavil v roce 1929 Sebastian Michel, podle dobových průvodců se hotel nejdříve jmenoval Deschneier Hof, v 30. letech byl přejmenován na Hotel Michel.

Zdroj: Obec Deštné v Orlických horách„V roce 1946 byl hotel konfiskován do národní správy, poté byl převeden pod národní podnik Východočeské hotely a něj včleněn pod Československé hotely n.p. Během této doby byl přejmenován na Hotel Národní dům a pravděpodobně i stavebně přizpůsoben a opravován,“ uvádí v Deštníku Jakub Dvořák.

K zásadní přestavbě došlo až v první polovině 80. let, kdy byl hotel pod správou Restaurace Náchod. Přístavbou byl například původní taneční sál zvětšen na kinosál.

„V 2. polovině 80. let hotel přešel pod státní podnik Horské hotely a v 90. letech byl v rámci privatizace prodán do soukromého vlastnictví,“ blíží se Dvořák k současnosti hotelu.

Na konci 90. let se hotel znovu přestavěl. Kinosál byl nahrazen bazénem a jeho přístavba se přestavěla na saunu a sprchy. Vznikl tak hotel Area.

Od července 2022 je podle Dvořáka na budovu č. p. 2 Stavebním úřadem v Dobrušce vydán souhlas s odstraněním stavby. „Na stejném místě investor plánuje výstavbu apartmánového hotelu s restaurací a wellness. Kdy k demolici dojde nebo kdy bude výstavba provedena a jak velkou veřejnou funkci bude poskytovat, zůstává zatím otázkou,“ podotýká ve zpravodaji Dvořák.

Podle katastru nemovitostí budovu bývalého hotelu vlastní firma Směnol se sídlem v Olomouci.

Vzpomínky na „Nároďák“

V obecním zpravodaji píše o historii Národního domu také paní Ehrentraut Čermáková: „Hotel byl postupně přestavován a bohužel ztratil tak svoji původní podobu. Dokládají to staré fotografie. A nám zůstávají vzpomínky na dávné chvíle tady v „Nároďáku“ na sále, kam o pouti a posvícení se scházeli místní lidé při tanci, posedět a navzájem si rozprávět. Žilo se tenkrát dobře po sousedsku, i když každá rodina po 2. světové válce přišla z různých míst k nám. Bylo to z okolních českých vesnic a přišli jako mladí lidé, kterým to převratné světové dějiny umožnily. Také se tu na sále konaly bály: hasičský, myslivecký ples. Zvláště na podzim to byla tzv. – Poslední leč -, kdy paní Kubrtová z Olešnice seděla s harmonikou na jevišti a vyhrávala. Promítaly se tu filmy, v úvodu býval Filmový týdeník, aby lidé měli přehled o událostech v naší zemi a dnes se na to s úsměvem rádi díváme. “ Více ze vzpomínek paní Čermákové se dočtete ve zpravodaji Deštník číslo 2023/4.