Rychnov nad Kněžnou - Lidé dotázaní tento týden Deníkem se většinou shodli, že pošta v Rychnově nad Kněžnou poskytuje kvalitní služby.

S poštovními službani jsou zákazníci v Rychnově nad Kněžnou spokojeni. | Foto: Deník/ Miloslav Dostálek

Převzetí doporučeného dopisu zvládnou zaměstnankyně pošty za 54 vteřin, složenku vyřídí za minutu a 44 vteřin.



Kam s kočárkem?

Problémy ale mají matky s dětmi. „Když nechci kočárek s dítětem nechat venku bez dozoru, nemám na poště moc možností kam s ním,“ stěžovala si maminka Zdeňka Schwengerová z Rychnova. Kočárek je možné odstavit hned za dveřmi pod schody. Ani tam ho však není jednoduché dopravit.

„Je tady schůdek a těžké dveře. Naštěstí mi je vždycky někdo podrží. Ale na dítě sem od přepážky stejně nevidím,“ dodala Schwengerová. Schodiště není ideální ani pro starší lidi, nemluvě o vozíčkářích.



Podle vedení pošty je však o podobné případy postaráno. „U hlavního vchodu je zvonek s piktogramem vozíčkáře. Na ten si mohou invalidé i matky s dětmi zazvonit,“ uvedl vedoucí pošty Petr Bodenberger. Zaměstnanec pošty vyjde ven a zákazníka obslouží tam, aby do schodů nemusel.



Kočárek není vozík

Otázkou ovšem je, zda matky s dětmi vědí, že mohou podobné služby využít. Zvonek je totiž označen pouze piktogramem pro vozíčkáře. Matky s kočárkem tak ani nemusí napadnout, že je určený i pro ně. Nedostatečné značení je tak přiravuje o jinak dobrou službu, kterou pošta nabízí.

Ostatní lidé byli se službami pošty spokojeni. „Nikdy jsem neměla žádné problémy. Nestalo se mi, že by něco nedoručili včas nebo vůbec. Nesetkala jsem se ani s poškozenou zásilkou,“ pochvalovala si Dana Licková z Pěčína.



Otevírací doba

Pošta má každý den otevřeno až do šesti hodin. Dobrou možnost vyzvednout si doporučené zásilky tak mají i pracující lidé, které se pošťačkám dopoledne nepodaří zastihnout doma.



„Že by pošta něco nedoručila? To se mi nestalo. Naopak mi jednou doručila něco, co nebylo určeno mně. Jednalo se ale jen o malé nedorozumění,“ vysvětlovala další zákaznice Renata Dernerová z Rychnova nad Kněžnou.

Lucie Kudláčková