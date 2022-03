"Zaměstnavatele sami kontaktujeme, víme, kde mají velkou poptávku po lidech a kde se nám ji nedaří naplnit. Zároveň se zaměstnavatelé sami ozývají. Tuto databázi pak zpracováváme trochu zvlášť než běžnou databázi volných pracovních míst," vysvětluje ředitelka rychnovského úřadu práce Hana Kasperová.

"Nicméně tato volná místa nejsou v zas tak velkém počtu, jak by se z poptávky v našem okrese mohlo zdát," podotýká.

Z jakého důvodu?

Poptávka z průmyslové zóny je vzhledem k charakteru práce z větší části po mužích. Samozřejmě pracují tam i ženy, ale ne v tak velké míře jako muži. Tudíž ta obrovská nabídka, která tu je, není úplně využitelná pro účely zaměstnání zejména žen z Ukrajiny. Navíc jde všechno o směnné provozy a většina těchto žen sem přichází s dětmi. I to je problém. Ale nabídky evidujeme a sami zaměstnavatele obvoláváme a zjišťujeme, jestli mají možnost přijmout ženy, i když mají poptávku na muže.

Odcházejí naopak muži zpátky na Ukrajinu?

Samozřejmě někteří odešli, ale co mám informace od zaměstnavatelů, ten odliv není zas tak velký, aby se nás obraceli, že jim z tohoto důvodu lidi chybí.

V jakých oblastech se teď nabízí nejvíce míst?

Pokud jde o jednotlivé nabídky, pak byli poptáváni dělníci do potravinářských výrob, montážní dělníci do průmyslové zóny, volná místa určitě jsou i ve stravovacích službách, i když tady jde o pomocné práce - v případě příchozích Ukrajinek je třeba brát v potaz fakt jazykové bariéry. Pak to jsou uklízecí práce, práce v zemědělství, v ovocných sadech. Některé nabídky volných míst, které jsem vyjmenovala, přitom již v tuto chvíli nemusí být aktuální, protože už jsou zkrátka obsazená. Ale i obce uvažují, že by příchozí z Ukrajiny využily na nějaké činnosti, na pomocné práce v obcích, v obecních nebo městských lesích.

Zaznamenáváte v současné době velký nápor na úřad práce v Rychnově?

Obrovský, je to teď hlavně na dávkách pomoci v hmotné nouzi. Vyplácíme příspěvky okamžité pomoci v hmotné nouzi, od 1. dubna bychom měli vyplácet humanitární dávku a budeme vyplácet i příspěvek na solidární domácnost ubytovatelům. Takže ten nápor, který teď musíme zvládnout, je fakt obrovský.

Úřady práce a režim v DPI



Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že stále velké množství odběratelů energií se nachází v režimu dodavatele poslední instance. Jak je to na Rychnovsku?



"Tady jsme naštěstí neměli ani jednoho člověka, který by byl v režimu DPI plyn a neměl by to ještě vyřešené. Teď čekáme, až dostaneme seznam odběratelů elektřiny v režimu DPI, což bude pravděpodobně horší. Bude to další nápor, který budeme muset zvládnout, pokud půjde o větší množství. Měli bychom je oslovit, říct jim, o co se jedná, aby co nejrychleji ze systému DPI odešli a zvolili si dodavatele elektřiny v normálním režimu. Pokud by to nestihli, hrozilo by jim odpojení od elektřiny. Režim DPI bude fungovat do 15. dubna," upozorňuje ředitelka rychnovského úřadu práce Hana Kasperová.



Jak vysvětluje, starostí úřadů práce jsou fyzické osoby v režimu DPI, které by se v konečném důsledku mohly dostat do složité sociální situace: "Mohou to být staří lidé, kteří si s tímto problémem nedokážou poradit a ani třeba nevědí, že by je mohlo postihnout odpojení elektřiny. Úřad práce do toho vstupuje z důvodu jakési péče o fyzické osoby, které jsou buď klienty úřadu práce, nebo by se jimi v důsledku této situace mohly stát."