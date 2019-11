Náměstí oživí Svatomartinské slavnosti

Druhý listopadový víkend bude stát za to. V sobotu odpoledne rychnovské Staré náměstí zaplní řemeslné stánky a těšit se můžete na doprovodný program Svatomartinských slavností Na rynku je veselo, a to od 14 do 19 hodin.

Ilustrační fotografie | Foto: Deník/Květa Korbářová