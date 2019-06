/FOTOGALERIE/ Svět nevidomých a tělesně postižených přiblížila akce Putování s hendikepem. Po celé Dobrušce účastníky čekala stanoviště s úkoly, kde si vyzkoušeli, jak těžké překážky musí takto postižení zvládat v každodenním životě. A s městskou policí si prověřili i své znalosti první pomoci.

Tma, nejistota, tak trochu i strach z neznámého prostředí a jediný pomocník hůlka, kterou před sebou ťukám, abych našla schod a další… Konečně mám schodiště za sebou, jenže jsou tu další překážky, občas se ozve cinknutí hůlky do kovové tyče, plechové tabule. Ten kousek cesty by zdravý člověk prošel za pár sekund, s páskou přes oči to trvá dlouhé minuty.