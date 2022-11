"Na náměstí byla mléčná jídelna a svého času tam měli i polotovary. Prodávaly se tam třeba obalené řízky nebo jsem tam kupovala nutrii. To nikde jinde nevedli. To už je dávno, to bylo někdy po revoluci. Je to výborné, tmavé maso, jako zvěřina, nikde tady nebylo možné přijít ke zvěřině, takže si myslím, že se to dost kupovalo," vzpomíná Lenka.

V bývalé prodejně se sportuje

Právě vyšla z papírnictví v jedné z vedlejších uliček poblíž náměstí. Byla tady jen pro drobnost, zdobný papír pod dort. Ale je ráda, že dál už nemusí. I když také na náměstí papírnictví jsou.

"Škoda, že už není v Javornické. To bych měla mnohem blíž. Bylo tam léta, ale paní to nějak neustála, měla vysoké nájemné. Jinak už mě nenapadá, co bych postrádala. Už jsem si zvykla, že kupuju v supermarketech. Ale člověk musí vzít auto, pokud chce větší nákup. Samoobsluha, v nichž jsme nakupovali běžně, byla kdysi i u kotelny na sídlišti. Bylo tam plno sortimentu a bylo to blíž," dodává s tím, že v bývalé prodejně potravin se teď hraje bowling.

V současnosti řada obyvatel sídliště nakupuje v supermarketu, který vyrostl ve Smetanově ulici vedle stadionu nebo v tom v ulici Hrdinů odboje. Jiní dávají přednost dalším, které mají zrovna nejblíž. A nejen místní, ale i lidé z širokého okolí se sem sjíždějí do jediných dvou hypermarketů na Rychnovsku.

Ustát v jejich konkurenci není lehké, přesto se někteří obchodníci v centru drží už dlouhá léta a jsou rádi za věrné zákazníky včetně těch, kteří si k nim přijdou třeba jen pro svačinku. Nakupování v samoobsluze na náměstí si pochvaluje i Jiřina Meisnerová.

"Je fajn. Co tady ale postrádám, je slušná galanterie, tedy taková, která by byla podle mých představ. Chtěla bych větší nabídku," vysvětluje.

Rybárna, Mototechna, mléčná jídelna

Ivě Kohlové chybí na náměstí rybárna: "Tam, kde je dnes banka Moneta nebo Uniqua, jeden čas byla. Prodávaly se tam čerstvé ryby, mražené, různé saláty. Mám ráda ryby. Takže mi chybí. Dole pod náměstím udělali nový krámeček s rybami, ten je ale otevřený od středy do pátku a krátce. Někdy to prostě kvůli práci nestihnu."

Kromě rybárny si vybavuje z druhé poloviny 80. let, kdy se do Rychnova přistěhovala, Mototechnu, kde rádi s manželem nakupovali. V bohatém sortimentu měla potřeby pro domácnost i kutily.

"Jeden čas byla na náměstí i kniha, tamhle byl mlíčňák. Já to už tak nějak nepostrádám. Osobně, když jdu pro pečivo, zajdu si sem do samoobsluhy. Je to rychlejší, bydlíme pod náměstím. A když potřebuju něco většího, zajedu do obchoďáku. Manžel ne, ten, kdyby si měl koupit rohlík, jede do obchoďáku. Je to pěkné, že tu tyto krámky zůstaly, že tady ještě je to řeznictví. Když potřebuji udělat něco rychlého, jako sekanou, zaběhnu sem. To až jestli jednou skončí, to mě bude hodně mrzet. Chodím sem často," podotýká.

Některé krámky sice z centra zmizely, ale na druhé straně se jí líbí, že se tu objevily obchůdky se zdravou výživou: "To dřív nebylo. I ta Beseda Bio je dobrá, někdy tam najdu i inspiraci, co bych doma mohla připravit."