Synsey, Action a další. Nejen módu nabídne nové obchodní centrum v Rychnově

Prodejní síť v Rychnově nad Kněžnou se zanedlouho rozroste. Poblíž supermarketu Billa se již nějakou dobu buduje nové obchodní centrum, které nabídne celkem pět prodejen různých obchodních řetězců. Víme, které to budou. Za nákupy do těchto obchodů přitom lidé museli doposud cestovat třeba až do krajského města. První zákazníky mají přivítat už na jaře.

Ze stavby nového obchodního centra v Rychnově nad Kněžnou. | Video: Deník/Jana Kotalová