K mladému zubaři Junkovi chodila také rodina Petry Patočkové z Jičína. „Pan doktor byl skvělý, profesionální, laskavý a obětavý. Dřív jsem se k zubaři bála, ale k němu jsem se dokonce těšila. Najít za něj náhradu bude skoro nemožné,“ popsala svou momentální situaci Patočková. Po nedávné smrti lékaře nyní hledá nového. V blízkém okolí se to nedaří, tak nyní hledá v 50 km vzdáleném Liberci.

V Královéhradeckém kraji pracuje nyní zhruba 250 zubařů, v půlmilionovém regionu to ale při průměru 1 650 až 1 900 pacientů na jednoho lékaře stále není dost.

„Všichni máme zuby v pořádku, tak ještě chvíli vydržíme, jak se to vyvine,“ dodala.

Situaci v Jičíně řeší i zdravotní pojišťovny, které mají zajistit stomatologickou péči v regionu. „V okrese Jičín skutečně evidujeme problém se zajištěním péče zubních lékařů, momentálně je v řešení, zda bude (ordinace po doktoru Junkovi, pozn. red.) nadále pokračovat nebo dojde k jejímu úplnému uzavření,“ uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Klientům, kteří se na VZP obrátili se žádostí o pomoc, předala pojišťovna kontakty na ordinace, které by měly přijímat nové pacienty, řada lidí si dokonce registraci domluvila předem.

Podle Finka sice není zajištění zubní péče primárně starost kraje, přesto se snaží spolupracovat s pojišťovnami a jednotlivými obcemi na řešení, které by zubaře přitáhlo i do menších obcí. „Náš kraj má nedostatek zubařů podobně jako ostatní kraje, ale pořád ještě je v počtu stomatologů na hlavu mezi kraji hned po Praze a Středočeském kraji. To ale neznamená, že s jejím pokrytím nemáme problém. Naopak,“ vysvětlil radní.

Regiony s největším nedostatkem zubařů jsou Novopacko, Broumovsko, Nové Město nad Metují a Kostelec nad Orlicí

Důvodem je podle něj mimo jiné také zkvalitnění zubní lékařské péče, nové metody a materiály, které vyžadují vynaložení více času i prostředků. Zubař na každého pacienta potřebuje delší dobu a za den jich tak stihne méně.

Kritické regiony

Defekty v pokrytí zubní péče zaznamenala také VZP. Podle jejich mapy preferovaných oblastí, která zaznamenává regiony s největším nedostatkem zubařů, je momentálně podle dat z loňského července nejkritičtější Novopacko, Broumovsko, Nové Město nad Metují a Kostelec nad Orlicí. V těchto čtyřech regionech poptává VZP nového smluvního zubaře nejurgentněji.

„V Královéhradeckém kraji VZP ČR vyhlašuje výběrové řízení na nové ordinace zubního lékaře dokonce opakovaně, bohužel stále bez většího zájmu lékařů,“ doplnila Plívová.

Co tedy s tím? Z hlediska systémových změn provedla VZP v uplynulém roce dva zásadní kroky směrem ke zlepšení stomatologické péče. V každém kraji nově zasedají pracovní skupiny, které dávají dohromady podněty, nápady a řešení ze strany pojišťoven, kraje a obcí i samotných zubařů.

Zubní pohotovost v Královéhradeckém kraji



Ve všedních dnech odpoledne a o víkendech na centrální stomatologické pohotovosti v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, o víkendech a svátcích od 8 do 12 hodin je posílena o osm oblastních pohotovostí v regionu, v rámci níž slouží zubní lékaři pohotovost ve svých ordinacích.



Podrobný rozpis zubních pohotovostí pro jednotlivé regiony - ZDE

„Pracovní skupiny jednají o možné synergii pobídek, které lékařům nabízí VZP, a těch, které k nové ordinaci nabízejí obce. Debaty se týkají i možných opatření na úrovni samospráv, jako je nabídka stipendií místním středoškolákům, kteří odejdou na lékařské fakulty, aby se po ukončení studia vraceli do svého regionu,“ doplnila Plívová.

Druhým krokem pak jsou bonusy, které od ledna 2023 nabízí poskytovatelům primární zdravotní péče, kteří v některém z preferovaných regionů otevřou novou smluvní ordinaci. Noví lékaři si tak mohou přijít až na půl milionu korun a další výhody například za registraci dostatečného počtu klientů pojišťovny nebo za rozšíření ordinačních hodin.

Dokud se ale zásadně nezmění situace a zubaři nebudou ochotní otevírat své ordinace i mimo velká města, budou lidé kvůli zubům nadále dojíždět desítky i stovky kilometrů nebo využívat častěji služby zubařských pohotovostí.