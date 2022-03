Jak se proměnil někdejší Müllerův hostinec, kostel, škola či fara v Přepychách? Otiskl se nějak čas i do podoby památek v proslulém poutním místě v Dřízenském údolí?

Kostel. | Foto: Deník/Jana Kotalová

Pojďte s námi na výlet do minulosti Přepych a jejich okolí a porovnejte sami, kde se co změnilo, a co naopak zůstalo téměř netknuté časem.