Je příslušníkem Aktivních záloh Armády ČR, ale čas od času obléká i rytířskou zbroj. Viléma Janečka z Kvasin okouzlily už v pěti letech časy dávno minulé, doba křižáckých výprav a řinčení chladných zbraní. Tomuto kouzlu totiž propadli už jeho rodiče. Již několik let vede skupinu historického šermu Foltest, která v Kvasinách organizuje také proslulé Půtovy zámecké slavnosti. Sjíždějí se na ně stovky šermířů nejen z Česka. Nyní hledá do své skupiny nové adepty.

Sestřih z Půtových zámeckých slavností v roce 2022. | Video: archiv spolku Foltest

Chcete se i vy nechat zlákat do atmosféry časů rytířských turnajů, do dob, kdy slovo dělalo muže? Máte šanci.

„Členem se může stát muž či žena od 18 až do důchodového věku. Stačí přijít na zámek v Kvasinách na trénink a zkusit si to. Tréninky jsou úterky od 15 do 17 hodin a soboty od většinou celodenní,“ říká Vilém Janeček.

Vilém Janeček: Kompletní plátová výzbroj stojí jako osobní automobil

A co vás potencionální zájemce čeká? „Mohou se stát bojovými nebo nebojovými členy. Pokud se stanou bojovými členy, naučí se šermovat a budou se moci účastni bitev po celé České republice a teď už i v sousedních zemích. Anebo jezdit s námi na vystoupení po hradech či městských slavnostech,“ dodává.

Více informací na tel.: 731 411 646 nebo na emailu: vilada@email.cz