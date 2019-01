Na železnici platí výluka

Bolehošť - Výluka na vlakové trati v úseku mezi Týništěm nad Orlicí a Bolehoští potrvá do 11. ledna a dále od 14. do 17. ledna, a to v časech od 8.30 do 13.30. Náhradní dopravu obstarají autobusy.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Filip Vlček

Autor: Redakce