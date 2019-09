„Naším cílem bude Nové Město nad Metují. Čeká na nás zajímavá návštěva výrobny svíček s poutavým povídáním a potom přejdeme do krámku, který bude plný nádherných svíček různých tvarů, ale vládnout tady budou andělé,“ zve za pořadatele Renata Moravcová z Dobrušky.

Další výlet bude do Janských Lázní, kde je od 29. září do 4. října zajištěno ubytování. Můžete se těšit na procházky po lázeňské kolonádě, návštěvu místní vyhlášené cukrárny a v úterý a ve čtvrtek na celodenní výlet. Lze si objednat masáž, zajít do termálního koupaliště a večer se prý bude zpívat a soutěžit.