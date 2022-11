Kde byla postavena první vyhlídková stavba v Orlických horách? Kde se narodil národní buditel František Vladislav Hek, Michal Silorád Patrčka, nebo jakou nešťastnou náhodou zemřel Josef Utz, tvůrce proslulého mechanického betlému? Na některé otázky hledali těžko odpovědi i o pěknou řádku let starší návštěvníci, kteří se ve středu přišli podívat do rychnovského Společenského centra na neobvyklé soutěžní klání žáků druhého stupně základních škol. To svým formátem připomínalo tak trochu televizní pořad Riskuj. A dalo zabrat. O bezradné, tápavé pohledy nebyla nouze, ale nechyběla ani chuť riskovat.