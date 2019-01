Deštné v Orlických horách - Odpoledne plné výuky si užili rodiče s dětmi na sjezdovce Jedlové u chaty Start. Není však učení jako učení. Po celý víkend se tady děti mohly naučit lyžovat v lyžařské škole Pohl sport zcela zdarma.

Stačilo jediné. Být majiteli rodinných pasů. „Bylo to skvělé a naše ratolesti si to užily. Jsem ráda, že jsme přijeli,“ ozývalo se mezi návštěvníky akce. Navíc oporou malým lyžařům byl i maskot programu rodinných pasů a to bobr. Rozhodně byl dětem příkladem a svah brázdil jako profesionál. Podobné akce se v areálu na Jedlové konaly po celou sezonu a ještě se konat budou.