Mateřinka sbírá elektroodpad

Solnice - Solnická mateřská škola se zapojila do soutěže firmy REMA. Sbírá veškerý elektroodpad - lednice, pračky, baterie, malé domácí spotřebiče, počítače či tiskárny, které lze přivézt do mateřinky do konce dubna.

Kdo získá Pamětní medaili hejtmana?

Královéhradecko - Krajský úřad Královéhradeckého kraje včera vyhlásil další ročník nominací na Pamětní medaili hejtmana. Ty se budou udělovat během oslav Dne kraje 8. května v Hradci Králové. Navrhnout osobnosti na toto ocenění lze do 15. dubna.